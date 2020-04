Uomini e Donne, Ida e Riccardo: accadrà nella puntata di martedì 21 aprile; le anticipazioni.

Finalmente ci siamo! Uomini e Donne è tornato in onda su Canale 5, dopo la sospensione a causa del diffondersi del Coronavirus. La trasmissione di Maria De Filippi torna in una versione del tutto nuova, adattata al particolare periodo che stiamo vivendo. Niente contatti, quindi, ma conoscenze a distanza, attraverso la chat. Una novità assoluta per il programma, in cui le protagoniste assolute saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. Nella prima puntata, è stata Gemma a dare il via alla nuova avventura di Uomini e Donne. Per lei, all’inizio, una brutta notizia, ma dopo un po’ la dama si è ripresa con le conoscenza dei suoi due primi corteggiatori virtuali, ‘Occhi blu’ e ‘Pantera’. Una puntata ricca di sorprese, ma, a quanto pare, quella di domani sarà ancora più scoppiettante. Vi ricordate di Ida e Riccardo del Trono Over? Ebbene, dalle anticipazioni trasmesse al termine della puntata di oggi, abbiamo scoperto che domani ci saranno anche loro!

Uomini e Donne, ci saranno anche Ida e Riccardo nella puntata di martedì 21 aprile

Gemma Galgani è super entusiasta dell’esperienza che la attende nel nuovo format di Uomini e Donne. Un format del tutto innovativo per la trasmissione di Maria De Filippi. Una conoscenza telematica, almeno in una prima fase. Riusciranno Gemma e Giovanna ad incuriosirsi attraverso i messaggi dei loro spasimanti? Staremo a vedere! Ma, da quanto è emerso nella prima puntata dello show, Gemma sembra essere già lusingata dalle parole dei suoi corteggiatori. E Tina Cipollari, in collegamento da un’altra area della casetta, non risparmia i suoi commenti pungenti! Ma Gemma può tranquillizzarsi: nella puntata in onda domani, ad ‘aiutarla’ ci sarà una delle sue migliori amiche. L’ex dama del Trono Over Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno infatti presenti nella puntata di domani! In collegamento, ovviamente, da casa di Ida, dove stanno trascorrendo insieme la quarantena. La coppia interverrà durante lo spazio dedicato a Gemma che, quando vede sullo schermo la sua amica, non contiene la gioia ed esprime il forte desiderio di abbracciarla.

Un’amicizia davvero speciale, quella nata negli studi di Uomini e Donne Over tra Ida e Gemma. Un legame che va avanti da anni e che, nonostante la lontananza, è più forte che mai. E voi, seguirete la seconda puntata di Uomini e Donne? Appuntamento domani, 21 aprile, alle ore 14.45 su Canale 5. Non mancate!