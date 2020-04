Quando potremo dire addio al Coronavirus e quale pare essere il momento migliore per dire addio a questo incubo? Il Governatore del Veneto Luca Zaia ipotizza luglio.

Il periodo storico che stiamo vivendo è, a dir poco, complicato. Anche il mondo stesso della politica, come quello dei medici si trova in difficoltà e non per stupidità, ma perché questa è la prima volta (almeno dalla Influenza Spagnola avvenuta fra il 1918 e il 1920) che ci troviamo in una situazione di pandemia. Il Coronavirus abbiamo capito come contenerlo: igiene, distanziamento sociale, lockdown e zero assembramenti. Si tratta però di una condizione che non può durare per sempre e, come ha dichiarato Luca Zaia al Corriere della Sera: “La fase 2 dell’epidemia è quella della convivenza, più che della ripartenza”.

Zaia, il Governatore del Veneto: “La fase 2 è della convivenza”

Secondo il Governatore del Veneto, Luca Zaia, in una lunga intervista al Corriere della Sera, la ripartenza vera e propria del nostro paese sarà a luglio. Se nei giorni scorsi era stato infatti duramente criticato per alcune incitazioni ad una riapertura rapida e una partenza affrettata della Fase 2, ora Zaia specifica. Il Veneto, a suo dire, è pronto per la fase di convivenza con il Coronavirus e secondo lui, nonostante si dica favorevole al gioco di squadra, è importante prendere una decisione netta. Secondo Zaia, sempre come riporta nell’intervista infatti ci sono diverse linee di pensiero: chi vorrebbe riaprire solo quando sarà sparito anche l’ultimo caso. Chi invece fa discorsi più politici e chi invece vuole una riapertura con una fase di convivenza. Zaia sottolinea poi: “Ogni giorno che passa aggiunge un problema psichiatrico in più, abbiamo tanta gente completamente isolata e sola”.

Elezioni in autunno?: “Miglior finestra è quella di luglio: superata la prima infezione e ancora non è partita la fase del ritorno”

Zaia vorrebbe così una ripartenza con la fase della convivenza con poche linee guida, ma assolutamente chiare per tutti. Sanzioni per chi esce senza mascherina e far capire che il ritorno dell’infezione potrebbe essere dietro l’angolo. Rispondendo poi a chi parla di elezioni in autunno la risposta è chiara: “La miglior finestra, quella meno rischiosa, sarò a luglio. La fase in cui la prima infezione è superata e non è ancora partita la fase di ritorno in autunno di cui ha avvisato l’OMS”. Una finestra temporale in cui, a suo dire, si potrebbe andare anche alle elezioni senza aspettare l’autunno.

Zaia poi vuole ribadire che il primo pensiero resta però quello della salute dei cittadini e dichiara con forza: “Nessuno affermi che pensiamo solo al dio denaro”.