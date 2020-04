Giuseppe Conte parlerà al Senato e alla Camera per un’informativa sull’Emergenza Coronavirus: l’annuncio

Pochissimi istanti fa, Giuseppe Conte ha annunciato che parlerà al Senato e alla Camera per un’informativa sul Coronavirus.

Continua lo strepitoso ed ottimo lavoro che, a causa dell’emergenza Coronavirus, il premier Giuseppe Conte si è trovato a fronteggiare. L’epidemia, come ben sapete, è scoppiata nel nostro Paese verso la fine del Febbraio scorso. Ed immediatamente il Governo e il suo Capo hanno tentato in tutti i modo di fronteggiarla in qualsiasi modo possibile. Dapprima con un decreto che predisponeva l’intera Lombardia come zona rossa ed, in seguito, un secondo in cui, invece, si stabiliva tutta la nostra penisola come ‘zona protetta’, il premier ha ampiamente dimostrato di avere tutte le ‘carte in regola’ per fronteggiare questa pandemia. Non ha tralasciato nulla, il capo del Governo. Eppure, sembrerebbe che le novità non siano affatto terminate qui. Perché, come annunciato dal diretto interessato sul suo canale Facebook ufficiale, oggi pomeriggio il premier parlerà dapprima al Senato ed, in seguito, alla Camera per un’importante informativa sull’emergenza Coronavirus.

Giuseppe Conte annuncio il suo discorso al Senato e alla Camera per l’emergenza Coronavirus

Dopo il suo ultimo discorso in cui ha ampiamente e dettagliatamente spiegato tutti gli interventi per far fronte a questa drammatica emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte terrà un nuovo discorso quest’oggi, martedì 21 Aprile. Dapprima al Senato alle ore 15:00 ed, in seguito, alla Camera alle ore 17:00, come dichiarato dal diretto interessato sul suo canale Facebook ufficiale, il Capo del Governo darà un’importante ed utile informativa su questo particolare momento storico. Non sappiamo di che cosa si tratti con precisione. Fatto sta che l’annuncio ufficiale è arrivato a poche ore di distanza dalla comunicazione di stare pensando ad un piano che verrà applicato dopo il 3 Maggio, data in cui scadrà il lockdown.

Quindi, come dicevamo precedentemente, non sappiamo di che cosa voglia parlare con esattezza il premier Giuseppe Conte al Senato e alla Camera. Insomma, non ci resta che aspettare.