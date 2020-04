Coronavirus, Conte: “Entro questa settimana il piano per la ripartenza”

L’annuncio del Premier Conte su Facebook: entro questa settimana sapremo come sarà il famigerato piano per la Fase 2 di ripartenza.

Un lunghissimo post su Facebook, per un annuncio importante che il Premier Giuseppe Conte ha voluto fare ai cittadini. Sta lavorando ad un piano dettagliato per la ripartenza, in sicurezza e con il minor rischio possibile di contagi per il 4 maggio. È questa infatti la data che è stata scelta ormai da tempo per la fine del lockdown e l’inizio della famosa Fase 2 di convivenza con il virus. Già perché, fino a quando non sarà trovato un vaccino, seppur ridotto al minimo il Coronavirus continuerà a girare tra di noi. Bisogna cercare di arrivare a quel famigerato punto di svolta in cui ogni malato infetta meno di una persona, e non dalle 3 alle 4 persone come è stato in precedenza. Giuseppe Conte è al lavoro insomma e, in questo lungo post sui social ha spiegato cosa sta facendo.

Conte: “Riaprire ora sarebbe da irresponsabili”

Il Premier è ben consapevole dello sforzo chiesto ai cittadini e sa che in tanti vorrebbero un allentamento delle misure restrittive, anche per le attività commerciali e le aziende che hanno l’esigenza di ripartire al più presto: “Una decisione del genere sarebbe irresponsabili – spiega Conte – Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme”. Il terrore di una seconda ondata di contagi che ci costringa nuovamente tutti a casa infatti è il rischio più grande se ci si affida “all’improvvisazione” o alla voglia di “soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni”.

Coronavirus, Italia, fase 2: come sarà la ripartenza

Il Premier Conte ha così le idee molto chiare: la ripartenza con le relative misure deve essere legata a doppio filo ad un programma serio e scientifico affinché il rischio di un nuovo innalzamento della curva dei contagi sia tollerabile. La riapertura delle aziende infatti ha anche un altro aspetto che non riguarda solo i protocolli di sicurezza all’inerno della struttura: “Dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori che la riapertura di questa impresa genera. Le percentuali di chi usa i mezzi pubblici, i mezzi privati, in quali orari, con quale densità. Come possiamo garantire all’interno dei mezzi di trasporto la distanza sociale? Come possiamo evitare che si creino sovraffollamenti, le famose “ore di punta”? Come favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative e decongestionanti?”. Sono queste le domande a cui il Premier sta cercando di dare risposta e ribadisce che il programma deve avere una impronta a carattere nazionale, che tenga conto delle peculiarità territoriali.

Il team di Giuseppe Conte per il piano della ripartenza

Il team che sta lavorando al suo fianco è così composto da Angelo Borrelli, Domenico Arcuri, Silvio Brusaferro, Vittorio Colao e tantissimi altri. Insieme stanno analizzando il piano della riapertura e ne stanno definendo i singoli dettagli e Conte, chiosa il suo lungo post su Facebook con una bella assunzione di responsabilità: “Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidità, determinazione. Nell’esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell’interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni. Dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. È questa la nostra forza”.

Il piano arriverà quindi entro la fine della settimana e, come sempre, Conte parlerà alla nazione e spiegherà dettagliatamente come si svolgerà questa famigerata Fase 2.