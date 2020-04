Emergenza Coronavirus, dove è possibile seguire in diretta televisiva il discorso di Giuseppe Conte sull’informativa? Ecco tutti i dettagli.

Come raccontato in un nostro recente articolo, Giuseppe Conte interverrà dapprima al Senato ed, in seguito, alla Camera per un’importante ed utile informativa sull’emergenza Coronavirus. Ebbene. A pochi giorni di distanza dalla fine del lockdown imposto per fronteggiare al meglio questa drammatica situazione derivante dalla diffusione del Covid-19, il premier ha annunciato di tenere, tra pochissimi istanti, un discorso dapprima al Senato e alla Camera. Ecco. La domanda che adesso tutti noi ci poniamo è: ci è possibile seguire in diretta televisiva le parole del Capo del Governo? Assolutamente si! Ecco, ma dove? Niente paura, pensate, ben tre canali si dedicheranno ampiamente alla messa in onda dell’intervento di Conte. E non solo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dove seguire il discorso di Giuseppe Conte sull’informativa del Coronavirus

In attesa di scoprire il piano che verrà applicato dal 3 Maggio in poi, data che, come ben sapete, coincide con la fine del lockdown imposto da Giuseppe Conte, è stato annunciato che il premier terrà un discorso, alle ore 15:00 e alle 17:30, dapprima alla Camera e poi al Senato. Ecco. Dal momento che il Capo del Governo ha riferito che avrà un’importante informativa da dare sull’emergenza Coronavirus, dove è possibile seguire la diretta televisiva? Appurato che, come dicevamo precedentemente, sono stati messi a disposizione ben tre canali, a quali ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli:

Sky Tg24;

Rai News 24;

Tg Com 24.

Questi, quindi, sono i tre canali televisivi che mettono a disposizione in diretta televisiva il discorso di Giuseppe Conte su questa informativa riguardante l’emergenza Coronavirus. Ma non è affatto finita qui. Vediamo gli ulteriori dettagli.

Non soltanto, però, Sky Tg4, Rai News e TgCom24, ma, oltre l’usuale canale Rai Parlamento, anche lo show condotto da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano offrirà ampio spazio all’intervento del premier in diretta televisiva. Insomma, vi abbiamo offerto tutte le informazioni utili. Non ci resta che attendere le sue parole.