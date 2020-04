Cristina Marino e Luca Argentero stanno per diventare genitori: a maggio nascerà la loro primogenita, purtroppo però l’attore non potrà essere in sala parto con la compagna. Ecco le parole dell’attrice.

Cristina Marino e Luca Argentero aspettano una bimba: la giovanissima attrice italiana è in dolce attesa ed il parto è agli sgoccioli. Lei e l’attore si sono conosciuti sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’: nel settembre 2017 sono usciti allo scoperto ed il loro amore a distanza di tre anni prosegue a gonfie vele. A maggio nascerà la loro primogenita: l’emozione e l’attesa è davvero incontenibile. Purtroppo vista l’emergenza Coronavirus, molto probabilmente, Luca non potrà assistere alla nascita della sua principessa: ecco le parole della giovane attrice al settimanale Gente.

Cristina Marino, il parto durante l’emergenza Coronavirus: “Luca non potrà assistere”

A maggio, Cristina Marino e Luca Argentero diventeranno genitori di una meravigliosa bimba. La gravidanza vissuta in quarantena sta per terminare: la famosa attrice si troverà a partorire durante l’emergenza Coronavirus. Al settimanale Gente, Cristina ha raccontato vari retroscena riguardo la sua storia d’amore con Luca e la dolce attesa.

“Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico” sono le prime parole dell’attrice. La Marino è molto dispiaciuta all’idea di far nascere sua figlia mentre è in corso l’emergenza Coronavirus: “Sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia mamma e la possibilità di abbracciarla, con il pancione“. Per concludere, Cristina ha spiegato che viste le disposizioni previste per ridurre il rischio di contagio, Luca Argentero molto probabilmente non potrà assistere al parto. “Vorrei tanto che Luca potesse assistere alla nascita di nostra figlia, ma non so se sarà possibile. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, i papà non possono accedere alle sale parto, ma vedremo” le sue parole.