Doc Nelle tue mani, l’annuncio di Luca Argentero sulla seconda stagione

Dopo il successo di “Doc – Nelle tue mani”, c’è l’annuncio dell’attore Luca Argentero sulla seconda stagione: i fan possono sognare

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La serie è liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi dal coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha dimenticato tutto quanto successo nei dodici anni precedenti all’accaduto. La serie, andata in onda tra fine marzo e inizio aprile 2020, è composta da otto episodi, rispetto ai sedici previsti all’inizio. Le riprese della serie tv, infatti, sono state sospese a causa della diffusione del Coronavirus. La prima stagione è stato un autentico successo: la serie tv con protagonista Luca Argentero ha superato addirittura otto milioni di telespettatori, scardinando la concorrenza delle reti avversarie.

Doc Nelle Tue Mani seconda stagione: l’annuncio di Argentero

Che successo per la prima stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero. Più di otto milioni di telespettatori, uno share altissimo. La Rai, in piena emergenza Coronavirus, ha potuto contare su una serie televisiva già in cantiere, che ha dimostrato essere un vero e proprio asso nella manica. I telespettatori italiani hanno apprezzato ed hanno seguito le avventure di Andrea Fanti sino all’ultima puntata. Adesso, però, attendono il finale di stagione, che dovrebbe essere trasmesso in autunno (Coronavirus permettendo). Luca Argentero, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Vi anticipo che il gran finale è stato già girato. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro, invece, resterà aperto”. Delle ventiquattro settimane di riprese in programma, infatti, solo una ne mancava all’appello. La produzione, dunque, ha già preparato il gran finale di stagione, che attende solo di essere mandato in onda. L’attore, però, ha svelato che alcuni nodi non verranno al pettine e il finale sarà aperto. I telespettatori italiani dunque dovranno attendere una seconda stagione? L’attore ha risposto: “Io la farei”, ma la decisione ovviamente non spetta a lui. I numeri della prima stagione spingeranno sicuramente la Rai a puntare ancora sul medical drama diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

Riguardo al successo della serie televisiva, Argentero ha dichiarato al settimanale: “In un momento così duro, la reazione del pubblico a una serie medical poteva essere imprevedibile. C’è molta più gente davanti alla tv perché non si può uscire, è vero…Ma il pubblico ha il telecomando. Se ha scelto di vedere noi vuol dire che abbiamo lavorato bene”.