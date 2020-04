Doc Nelle Tue Mani, il messaggio di Matilde Gioli per i fan: “Me lo state chiedendo in tantissimi”, il post su Instagram non passa inosservato.

Doc Nelle Tue Mani ha letteralmente conquistato il pubblico. La fiction di Rai Uno, con protagonista Luca Argentero, ha ottenuto ascolti record, per tutte le quattro puntate andate in onda ogni giovedì. A causa del diffondersi del Coronavirus, però, le riprese della serie sono state bruscamente interrotte: gli ultimi episodi della fiction,infatti, non sono andate in onda. I fan sono rimasti col fiato sospeso e non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà e come proseguiranno le vicende del dottor Andrea Fanti, ispirate alla vera storia del medico Pierdante Piccioni. E, a quanto pare, i telespettatori chiedono informazioni sulla serie anche agli attori del cast. Matilde Gioli, la bellissima e talentuosa interprete di Giulia Giordano, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha risposto proprio alla numerosissime richieste dei fan. Date un’occhiata.

Doc Nelle Tue Mani, il messaggio di Matilde Gioli per i fan: “Doc non è finito!”

“Me lo state chiedendo in tantissimi, il che mi rende solo che felice“. Inizia così il messaggio che Matilde Gioli scrive ai fan di Instagram. L’attrice, che nella serie Doc interpreta la dottoressa Giulia Giordano, pubblica un post sul suo profilo social ufficiale, nel quale tranquillizza i numerosi fan della fiction Rai: “Doc non è finito, ma dobbiamo completare due cosine perché sia pronta tutta la seconda parte!”. Insomma, per la fine delle riprese non manca molto, ma, ovviamente, bisogna attendere il momento in cui sarà possibile procedere.

“Torneremo presto con un sacco di colpi di scena!”, conclude l’attrice, che nella fiction interpreta Giulia. I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolverà il rapporto tra la dottoressa e Fanti, soprattutto dopo che, nell’ultima puntata andata in onda, il dottore si è riavvicinato alla moglie. Un triangolo amoroso che regalerà tantissimi colpi di scena. Non ci resta che attendere le nuove puntate di Doc per scoprire tutte le novità! E voi, avete seguito la fiction di Rai Uno?