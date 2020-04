Emma Marrone, spunta la foto del suo passato: ve la ricordate com’era ai tempi di Amici? Sono passati dieci anni, ma com’è cambiata?

Emma Marrone, lo sappiamo, è una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate del nostro panorama musicale. Dapprima concorrente e vincitrice di Operazione Trionfo con la sua band, la bella salentina ha cavalcato l’onda del successo dopo aver partecipato e vinto ad Amici. Da quel momento sono passati più di dieci anni, eppure il seguito che ancora adesso Emma gode è davvero pazzesco. Ecco, ma ve la ricordate com’era ai tempi del talent di Canale 5. Appurato che attualmente la giovane Marrone vanta un fascino più unico che raro, siete curiosi di vederla ai tempi della scuola di Maria De Filippi? Spulciando sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, è spuntato una foto del passato. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Emma Marrone, la foto del passato che risale ai tempi di Amici: com’è cambiata

Non fatichiamo affatto a capire il motivo del tanto successo di Emma Marrone. Con una voce più che favolosa che fa davvero la differenza all’interno del nostro panorama musicale, la cantante salentina ha saputo catturare una gran fetta del pubblico italiano anche per la sua smisurata bellezza. Perché, ammettiamolo, anche l’occhio vuole la sua parte, si sa. E, a proposito di questo, su di Emma non si può dire affatto nulla in contrario. Con un sorriso smagliante, degli occhi incantevoli ed un fascino più unico che raro, l’ex vincitrice di Amici è solita incantare i suoi adorati followers su Instagram con degli scatti fotografici o dei video davvero squisiti. La sua photogallery social, non a caso, ne è piena. E, vi assicuriamo, ognuno di essi conquista un successo davvero assoluto. Tuttavia, spulciando con attenzione ciascun scatto, siamo riusciti ad ottenere una sua foto del passato. Non una qualsiasi, sia chiaro. Piuttosto, una risalente al periodo in cui ha trionfato ad Amici. Ve la ricordate com’era? No? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Insomma, da questo momento, come ben sapete, sono passati dieci anni. E in questa foto riproposta in alto si vede com’era Emma a quei tempi. Che dire? Beh, praticamente nulla! In tutti questi anni, la giovane Marrone non è affatto cambiata. Certo, è diventata più matura, ma la sua bellezza, beh la sua bellezza, è sempre disarmante.

Sapete che stasera sarà in Tv?

Ebbene si. Questa sera potremmo ammirare tutta la bellezza su Rai Uno. Dalle 21:15 circa, infatti, verrà trasmesso su questo canale il concerto di Laura Pausini, di cui la cantante salentina, insieme ad altri e numerosissimi ospiti, è stata una delle protagoniste indiscusse. Noi non vediamo l’ora, voi?