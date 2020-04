Fiorella Mannoia, sapete chi è il suo compagno? È un ex professore di Amici di Maria De Filippi.

Lei è una delle cantautrici più amate di sempre. Parliamo di Fiorella Mannoia, una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica e la cantante romana ha una vera e propria schiera di fan, di tutte le età. Ma forse non tutti sanno che l’artista ha un compagno da più di dieci anni, e non è affatto un volto nuovo. I fan di Amici di Maria De Filippi lo ricorderanno tra le fila dei professori di canto, nell’edizione del talent di qualche anno fa. Parliamo di lui, Carlo Di Francesco, col quale Fiorella fa coppia da ben 12 anni: tra i due, 26 anni di differenza (la Mannoia ha 66 anni, Carlo 40). Un amore vero e intenso, di cui l’artista , di tanto in tanto,ama postare alcuni dolci momenti sui social. Ecco alcuni scatti postati dalla Mannoia sui social.

Fiorella Mannoia, il suo compagno è l’ex professore di Amici Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono fidanzati da ben 12 anni:. Una coppia affiatata, ma lontana dalla luce dei riflettori e dal gossip: è solo da qualche anno, infatti, che la loro unione è stata ufficializzata e resa nota. Pur con discrezione, però, ogni tanto Fiorella ama condividere con i suoi affezionati fan di Instagram qualche scatto di coppia con il suo Carlo. Come questo:

In seguito, un selfie di coppia scattato qualche anno fa a New York:

Un legame davvero speciale, quello tra Fiorella e Carlo Di Francesco, che, come abbiamo detto, è conosciuto al pubblico grazie alla sua partecipazione come coach di canto alla famosa trasmissione di Maria De Filippi Amici. Quanti likes per la coppia?