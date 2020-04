Raf, Gabriella Labate: chi è sua moglie da più di 20 anni

Chi è la moglie di Raf, cosa sappiamo su Gabriella Labate

Raf è un cantante presente sulla scena musicale nostrana oramai da moltissimi anni. Le sue prime canzoni come Sabbia Nei Bar, Self Control o Infinito sono ormai rimaste nella storia. Questa sera lo vedremo nella replica del programma Stasera Laura che celebra i 40 anni della cantante Laura Pausini, ma questa volta ciò che ci interessa non è la sua carriera, ma la sua vita privata. Precisamene sua moglie con cui è sposato da più di 20 anni. Gabriella Labate.

Chi è Gabriella Labate

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf? La donna ha una bellezza raffinata, elegante e senza tempo. Appassionata di danza e di musica è la metà perfetta del cantante e infatti da quando si sono conosciuti non si sono mai più lasciati. Nata a Roma, classe 1964, Gabriella Labate ha esordito in televisione come ballerina al Bagaglino e la sua bellezza ha lasciato il segno in moltissimi cuori dei telespettatori italiani. Ma oltre a quello ha colpito anche la sua bravura nella danza. Del resto ha studiato alla scuola di danza da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico. Quando però è stata notata da Pingitore ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con alcuni show come Creme Caramel, Bucce di banana, Mi consenta, Biberon, Saluti e baci

L’amore con Raf e i figli

Gabriella e Raf si sono conosciuti moltissimi anni fa e sono diventati marito e moglie dal 1996. Vivono una storia d’amore bellissima e senza tempo. Una favola moderna si potrebbe dire perché nonostante le difficoltà della vita i due non si sono più lasciati. Hanno due figli, Bianca e Samuele. Gabriella e Raf vivono tra Italia e America, precisamente tra Roma e Miami. Sappiamo poi che nella vita oggi è direttore artistico della Angel’s Gate Studio Scuola di Danza… e continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte.

Infatti ha scritto alcuni dei brani del marito come Metamorfosi, Ogni piccola cosa di te, Amore sospeso e ha anche lavorato nel backstage di Domenica Cinque curando alcune coreografie.