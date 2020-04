Chi è Malika Ayane: età, carriera e significato del suo nome, tutto quello che c’è da sapere sulla cantante.

Lei è una delle cantautrici più amate del panorama musicale italiano. La sua voce, particolare e inconfondibile, ha letteralmente conquistato i fan fin dal suo primo brano di successo, Feeling Better. Parliamo di Malika Ayane, la cantautrice nata a Milano da padre marocchino e madre italiana. La passione per il canto inizia molto presto: nel 1995, Malika entra nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, dove resta fino al 2001. Ma scopriamo qualcosa in più sulla carriera della Ayane, la vita privata e soprattutto…sapete cosa significa il suo nome? Ve lo sveliamo noi!

Chi è Malika Ayane: età e carriera

Nata a Milano il 31 gennaio del 1984, Malika Ayane è una delle cantautrici più apprezzae della nostra musica. Il 2008 è la data del suo primo album, dal quale fu estratto il brano di grandissimo successo Feeling Better. Ma è l’anno seguente a confermare l’ascesa di Malika: la cantante si classifica seconda a Sanremo Giovani, con la canzone Come Foglie, una delle più ascoltate e amate di quell’edizione. A Sanremo Big, invece, Malika debutterà nel 2010, con Ricomincio da qui. La vedremo ancora sul palco dell’Ariston nel 2013 e 2015, rispettivamente coi brani E se poi e Adesso e qui. Dopo una serie di numerosi successi musicali, nel 2019, Malika torna in tv come giudice nella tredicesima edizione di X Factor, talent show di Sky.

Vita Privata

Malika ha una figlia di nome Mia avuta a 21 anni, da una precedente relazione. Nel 2009, la cantante è stata legata per un breve periodo al collega Cesare Cremonini. Nel 2011 è convoata a nozze con Federico Burgia: i due si sono separati nel 2016. Oggi Malika è fidanzata con Claudio Fantini.

Ma in molti si saranno chiesti il significato del nome della cantante. Ebbene, è un nome di origine marocchina, scelto proprio dal suo papà: Malika significa ‘regina’. Bellissimo, non trovate?