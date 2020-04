Ricordate Marco Mengoni ad X Factor 3? Ecco com’è cambiato il noto cantante italiano negli anni!

Marco Mengoni ha vinto X Factor 3: è stato il talent show nel lontano dicembre 2009 a dargli un enorme successo. Venne scelto da Morgan, l’allora giudice, come partecipante nella categoria 16/24: fece un percorso da brividi Marco, ad ogni puntata conquistava sempre di più il pubblico grazie alla sua voce particolare. Presentò nel programma l’inedito ‘Dove si vola’, brano che ha debuttato alla prima posizione nella Top Singoli. Con il suo primo EP, pubblicato il 4 dicembre 2009, ottenne il suo primo disco di platino per le oltre 80 mila copie vendute! Ma voi lo ricordate quando partecipò al talent show che a quel tempo andava in onda su Rai 2? Ecco com’è cambiato il cantante con gli anni.

Marco Mengoni, da X Factor ad oggi: com’è cambiato negli anni

Una voce capace di toccare l’anima ed un aspetto che lascia senza fiato: Marco Mengoni è davvero il top. Il cantante italiano, nato a Ronciglione il 25 dicembre del 1988, si è fatto conoscere ad X Factor 2: nel 2009 vinceva l’edizione del programma e con il tempo è diventato uno dei cantanti italiani più affermati nel nostro paese. E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards! I suoi successi sono davvero tantissimi, i suoi brani sono famosissimi e la sua voce è un piacere per le orecchie di tutti. Marco ha anche un aspetto da urlo: alto, affascinante ed elegante, i suoi occhi scuri e profondi fanno innamorare facilmente. Con il tempo il cantante è cambiato non poco: il suo fascino è però rimasto invariato! Lo ricordate ad X Factor, quando partecipava come concorrente? Ve lo mostriamo subito:

Aveva poco più di 20 anni quando ha partecipato al famoso talent show che gli ha aperto la porta del successo. Anche nelle foto del passato, è davvero un bellissimo ragazzo!