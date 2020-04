Nuova app, Arcuri: “Dovrà rispettare privacy e sicurezza dei cittadini”

Coronavirus, Arcuri parla in conferenza stampa della nuova app: “Strumento utile, ma dovrà rispettare privacy e sicurezza”

Coronavirus, si parla della nuova app “Immuni” che consentirebbe l’alleggerimento delle misure restrittive nella conferenza stampa tenuta a Roma dal commissario Arcuri: “L’alleggerimento delle misure restrittive non può essere messo in atto se non con uno strumento di mappatura che ci possa dare delle garanzie. Tutti sono consapevoli che sia uno strumento importante, lo dicono in tutto il mondo. Non basta convincerci che serve. Bisogna anche che rispetti la sicurezza e la privacy. E’ uno strumento utile, forse indispensabile, ma bisogna trovare un soddisfacente equilibrio affinché rispetti questi due principi importanti”. Queste le sue parole.

Coronavirus, nuova app Immuni: privacy e sicurezza due principi cardine

“Nulla accadrà se non nel totale rispetto delle leggi sulla privacy. Il contact reasing non solo sarà uno strumento che serve, ma anche rispondente ai requisiti fondamentali di cui stiamo discutendo. Il Governo ha scelto un’applicazione ed ha chiesto al sottoscritto di accompagnare questa applicazione verso gli italiani”, continua Arcuri. “Il Ministro della Salute sta lavorando ad un piano che verrà reso noto nelle prossime settimane che sto aspettando con ansia, come tutti gli altri cittadini, consapevole che sia un piano straordinario”, aggiunge. “Ho sentito che qualcuno dice che vogliamo rendere obbligatorio il download di questa app. Se noi non fossimo tutti protagonisti di una tragedia, dovrei rispondere che questa è davvero una farsa. Sentire che chi scarica la app potrà uscire e chi invece non la scarica non potrà farlo è falso. L’utilizzo dell’app è sinonimo di generosità verso se stessi e verso gli altri, ma tutti saranno liberi di scaricarla o meno”.

Cosa cambierà il 4 maggio?

“Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidità, determinazione. Nell’esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell’interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni. Dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. È questa la nostra forza”. Queste le parole di Giuseppe Conte circa la fase due che andrà in vigore dal prossimo 4 maggio.