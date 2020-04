Chi è Syria, la famosa cantante romana che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo: ecco tutto quello che c’è da sapere su lei!

La voce di Syria è una delle più belle e profonde del panorama musicale italiano: lei è figlia d’arte, suo papà è Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, che ebbe successo negli anni ’60. La carriera della cantante, di nome Cecilia Syria Cipressi, è iniziata nel 1995 quando ha vinto Sanremo Giovani cantando ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè. Syria è sposata con un produttore discografico ed hanno avuto due figli: siete curiosi di scoprire tutto su lei? Vi sveliamo tutto!

Syria, da Sanremo al teatro: età, carriera e vita privata della cantante

Syria è nata a Roma il 26 febbraio 1977: il suo nome è Cecilia Syria Cipressi ed è una figlia d’arte. Come accennato prima suo papà era Elio Cipri, conosciuto così da tutti negli anni ’60. La carriera di Syria è cominciata nel ’95 quando vinse ‘Sanremo Giovani’ cantando ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè: vince nel ’96 la categoria ‘Giovani’ sul palco dell’Ariston con ‘Non ci sto’. Un anno dopo partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta tra i big, ed arriva terza con ‘Sei tu’. Esce il suo secondo album e nel corso dell’estate dello stesso anno vince anche il Telegatto di ‘Vota la voce’: la vittoria arriva a pari merito con Carmen Consoli. Nel ’98 un altro disco: alcuni brani furono scritti da svariati cantautori come Mariella Nava, Mimmo Cavallo. Syria ha poi interpretato il brano ‘Riflesso’, che fa da colonna sonora al cartone animato Mulan. Nel 2001 torna a Sanremo con un brano di Biagio Antonacci, ‘Fantasticamenteamore’, nel 2002 esce invece un altro album con canzoni scritte da cantanti come Jovanotti, Gianna Nannini e Max Pezzali. Ed ancora nel 2005 il suo album vede la collaborazione di Tiziano Ferro, Mario Venuti, Le Vibrazioni, Giorgia.

Syria è anche attrice teatrale: ha partecipato al fianco di Francesco Paolantoni allo spettacolo ‘Jovinelli varietà’, nel 2006 in ‘Chiamatemi Kowalski’ con Paolo Rossi, ed ha interpretato un piccolo ruolo nel film ‘Manuale D’amore 2’. Tornata nel panorama musicale italiano, ha pubblicato tanti altri album con brani davvero incantevoli. Da luglio 2018 si sta dedicando ad un tributo in molti teatri italiani dedicato a Gabriella Ferri: in un’intervista ha dichiarato la sua volontà di continuare sulla strada del teatro.

La romana è sposata con Pier Paolo Peroni, produttore discografico degli 883, ed insieme hanno avuto due figli: Alice nel 2001 e Romeo nel 2012.