Alice Campello in dolce attesa ha pubblicato un video davvero commovente: la modella e blogger italiana è incinta del terzo figlio con il calciatore madrileno Alvaro Morata. Ecco come si chiamerà.

Si sono conosciuti nel 2016: dopo pochi giorni dal primo incontro, lui già le inviava messaggi d’amore. Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati a Venezia il 17 giugno 2017: dopo qualche mese dalle nozze, la modella e blogger fece sapere di essere incinta. Nel luglio del 2018 sono venuti alla luce Alessandro e Leonardo, due magnifici gemelli. La loro famiglia continua a crescere: la Campello è di nuovo incinta, lo ha annunciato a febbraio. Sui social, tre giorni fa è spuntato un video in cui Alvaro le bacia il pancino: come didascalia al post, la blogger ha svelato il nome del bebè che porta in grembo.

Alice Campello, il video è commovente: svelato il nome del bebè

La modella Alice Campello è in dolce attesa: è incinta del terzo figlio, dopo la nascita, due anni fa, dei gemelli Alessandro e Leonardo. Lei ed Alvaro Morata aspettano un altro maschietto ed il suo nome sarà Edoardo! La Campello ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram davvero commovente: è sul letto insieme a suo marito ed i loro due bimbi, e chiede ‘Dov’è Edo?’. Uno dei due indica il pancino della mamma e da lì cominciano tutti a baciarlo: la scena è davvero molto dolce.

Era l’8 aprile quando la modella pubblicò un post in cui svelava il sesso del terzogenito. “Un altro maschietto. E continua la ricerca della piccola principessa con i tre moschettieri. Siamo molto felici” è quanto scritto nella didascalia. Non sarà l’ultima gravidanza questa per la modella? A quanto pare la coppia formata dal calciatore e dalla blogger è intenzionata ad avere più in là un altro bebè, nella speranza di accogliere una femminuccia.