Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’, commozione in diretta durante un collegamento: “Ti sono vicina nel tuo dolore”, le parole della conduttrice

Adesso che la nostra vita sta subendo dei continui cambiamenti a causa dell’arrivo del Coronavirus, anche le emittenti televisive sono state costrette a cambiare piani, in merito alle programmazioni quotidiane. Molti dei programmi che prima andavano in onda ora non possono più essere trasmessi, molti altri stanno proseguendo la corsa senza la presenza del pubblico, altri ancora invece stanno andando in onda con delle vecchie repliche. In un momento di crisi così profonda come quello che stiamo affrontando ora, ognuno fa quel che può e i programmi d’informazione non possono certamente fermarsi. Tra questi c’è lo storico programma di Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio Cinque‘, che ormai da anni tiene compagnia agli Italiani. Nelle ultime settimane, come si può ben immaginare, gli argomenti principali sono quelli che concernono il Coronavirus. Tanti sono i collegamenti con le famiglie che hanno vissuto in prima persona l’arrivo del virus, i collegamenti con gli esperti, con i sindaci, gli esponenti politici. Ed oggi c’è stato un momento di grande commozione, proprio per un collegamento.

Barbara D’Urso, commozione in diretta: “Ti sono vicina nel tuo dolore”

Come di consueto, la padrona di casa ha invitato virtualmente nella propria trasmissione, molte personalità, di spicco e non, per parlare del Covid 19. La conduttrice, prova ogni giorno a fornire alla popolazione, informazioni aggiornate e il più attendibili possibile. Ma non solo esperti virologi, infermieri, medici, studiosi e commercianti hanno fatto tappa nel salotto della D’Urso per parlare della situazione. Oggi pomeriggio la conduttrice ha invitato un malato di Covid 19, che dopo una lunga degenza in ospedale è riuscito a guarire e a tornare a casa. Quella di oggi è la storia del magazziniere in pensione Ettore, che ha contratto la malattia. L’uomo 61 enne di origini Bergamasche si è risvegliato dopo 23 giorni in terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo. L’uomo ha voluto ringraziare tutto lo staff sanitario che ha lavorato duramente per la sua guarigione e il suo ritorno a casa.

Non appena presa la parole in collegamento, l’uomo ha creato un momento di grandissima commozione: “Quando sono tornato a Bergamo, ho scoperto che mio fratello è morto. Dedico questa mia intervista a lui“. La conduttrice molto emozionata ha risposto così all’uomo: “Ti sono vicina nel tuo dolore, ma anche nella felicità di esserti riunito alla tua famiglia“