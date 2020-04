Barbara D’Urso è la colonna portante di numerosi programmi televisivi, ma vi siete mai chiesti cosa succede alla fine di Pomeriggio Cinque?

La vita di Barbara D’Urso, lo sappiamo, non è affatto tranquilla. Dal punto di vista lavorativo, infatti, la conduttrice campana è una vera e propria macchina da guerra. La sua giornata, come raccontato diverse volte dalla diretta interessata, inizia davvero molto presto. Infatti, dopo aver pensato alla sua casa e ad aver cucinato per la sera, la D’Urso corre agli studi Mediaset per iniziare a pensare alla diretta televisiva di Pomeriggio Cinque. Seppure, infatti, l’appuntamento quotidiano inizi alle 17:20 circa, la conduttrice deve preparare tutto l’occorrente prima, ovviamente. A partire, quindi, dalle notizie del giorno, dai servizi che verranno mandati in diretta. Fino a stabilire collegamenti tramite Skype con i suoi ospiti e con tutti i suoi inviati in diverse parti d’Italia. Insomma, un pre-diretta più che movimentato. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa accade dopo? Ci spieghiamo meglio: dopo Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso cosa fa? A svelare ogni cosa è la diretta interessata su Instagram.

Cosa succede dopo la fine di Pomeriggio Cinque? La rivelazione di Barbara D’Urso

‘Stasera voglio raccontarvi cosa succede alla fine di Pomeriggio Cinque’, così inizia Barbara D’Urso a parlare ai suoi sostenitori sui social. Sappiamo che, nei mesi scorsi, la conduttrice campana era solita condividere dei divertenti in video in cui si vedeva lei che, appena terminata la diretta del suo show pomeridiano, girava e correva per gli studi di Mediaset per accertarsi che tutto fosse al suo posto. Ecco, dal momento che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è più possibile, la colonna portante di numerosi programmi Mediaset ha voluto mostrare cosa accade in questo periodo appena terminato il suo programma. Tramite questi brevi video, la napoletana ha svelato che, subito dopo la sua diretta, è solita svolgere una velocissima riunione con tre persone ‘armate’ di mascherina e guanti ed, ovviamente, a 3 metri di distanza. Poi, ritornata nel suo camerino e dopo aver indossato nuovamente la sua mascherina, inizia il suo giro ‘perlustrativo’.

Dapprima nel suo studio completamente vuoto ed, in seguito, nelle stanzette dedicate alla regia, la D’Urso compie il suo giro negli studi Mediaset in totale sicurezza e, dato il momento particolare, in totale solitudine. Infatti, inquadrando un corridoio completamente vuoto, dice: ‘Questo è sempre stato pieno di gente’. Tuttavia, la speranza della conduttrice campana non scompare mai: ‘Tanto passerà’. Ecco. Tutto quello che accade dopo la diretta è spiegato dettagliatamente nel video riproposto in alto. Inutile dirvi che il post in questione, in un batter baleno, ha divertito ed è piaciuto a tutti.

Insomma, ancora una volta i suoi followers hanno dimostrato di apprezzare seriamente quanto Barbara D’Urso ami far entrare i suoi sostenitori nella sua vita.