Coronavirus, l’immunologo Francesco Le Foche si esprime sul futuro: “Ritorno alla normalità non è così lontano”, le parole dell’esperto

Sono molti gli esperti che in questi due mesi si stanno esponendo per dire la propria sul Coronavirus. Virologi, immunologi, medici, ricercatori, ognuno di loro studia la situazione in base a studi recenti, calcoli matematici ed esperienza della storia passata. Ognuno di loro cerca di dire la propria rassicurando o meno la popolazione su quanto potrebbe accadere in futuro. Ad esprimersi senza peli sulla lingua è stato l’immunologo Francesco Le Foche, che ha detto la propria su questo virus che sta terrorizzando il mondo intero. L’immunologo sostiene che il virus somigli per l’80 percento al virus della Sars, e come questo dovrebbe andare lentamente scomparendo, ma ovviamente sono ancora in atto molti studi e soprattutto si è alla ricerca di un vaccino che possa garantire la sicurezza di tutti. L’esperto pare essere convinto che l’arrivo della bella stagione non possa fare altro che giovarci e ridurre la diffusione del virus, proprio grazie al caldo, che farebbe seccare le goccioline corporee causa della trasmissione del virus.

Coronavirus, l’immunologo: “Ritorno alla normalità non è così lontano”

L’immunologo ai microfoni di Rai Radio 2 ha spiegato che il virus tenderebbe a spegnersi da solo col passare del tempo, in particolare: “E’ risaputo nell’ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi. Soprattutto quando c’è una riduzione della loro entropia sociale. Grazie al lockdown questo virus non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa non ha più la carica di diffondersi e quindi tende ad auto spegnersi, a vivere una sorta di morte programmata“. Pare che l’esperto sia quindi sicuro che il virus potrebbe lasciare presto le nostre vite, permettendoci di ritornare alla nostra quotidianità. Ovviamente non tutti sembrano condividere il suo parere, ma l’esperto afferma che probabilmente il ritorno alla normalità potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

In particolar modo ha riferito: “Non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo attendere le prossime due settimane, se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società. Se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare potremmo tornare alla nostra vita sociale”. L’intervista del Professore è stata riportata anche da Adnkronos e potete leggerla integralmente qui.