Coronavirus, Massimo Ciccozzi rivela: ‘Al mare senza mascherine, ma almeno due metri e mezzo di distanza’

Coronavirus, intervenuto ad Adnkronos, Massimo Ciccozzi ha rivelato che si potrà andare al mare senza mascherine, ma con due metri e mezzo di distanza.

Siamo in prossimità dell’estate e l’argomento di cui si è parlato spesso in queste ultime settimane riguarda la possibilità se si potrà andare al mare oppure no. Seppure siamo in attesa dell’applicazione della Fase Due, c’è da dire che siamo ancora in piena emergenza Coronavirus. È proprio questo, infatti, che, da diversi giorni, cercano di dirci numerosi esperti. A partire, quindi, da Brusaferro. Fino all’immunologo Le Foche. I tempi del vaccino, come raccontato in un recente nostro articolo, si orientano tra i due e i tre anni, quindi dobbiamo abituarci a convivere con il virus. Ecco, a questo punto, cosa succederà questa stagione? Potremo andare al mare? Vi abbiamo raccontato, ad esempio, della soluzione che sarebbe potuta essere adottata, ma cosa ne pensano gli esperti? A rivelare ogni cosa è Massimo Ciccozzi. Intervenuto ad Adnkronos, l’epidemiologo non soltanto ha svelato che avremo la possibilità di andare al mare, ma ha rivelato molto di più. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Massimo Ciccozzi fa chiarezza: ‘Al mare senza mascherine’

Se n’è parlato ampiamente di questo argomento, lo sappiamo. Anche nel corso della diretta di Domenica scorsa di Live-Non è la D’Urso, la conduttrice campana ha affrontato la vicenda legata alla possibilità di andare al mare in questo periodo di emergenza Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, siamo in prossimità dell’estate. E, per questo motivo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono se quest’anno sarà possibile ritornare sul bagnasciuga. Ecco. A rivelare ogni cosa e, soprattutto, a fare chiarezza sull’argomento è Massimo Ciccozzi. Raggiunto da Adnkronos, l’epidemiologo ha chiaramente detto quali potrebbero essere le precauzioni necessario da adottare quest’estate. Siete curiosi di sapere cosa ha rivelato?

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che secondo Massimo Ciccozzi quest’anno si potrà ritornare ad andare al mare senza la necessità di indossare le mascherine. Come ben sapete, infatti, era questa una delle ipotesi più papabili che sono state elencate in questi ultimi giorni. Tuttavia, seppure senza protezione, è indispensabile mantenere una distanza di sicurezza. ‘Al mare senza mascherine, ma rispettando un distanziamento di almeno di due metri e mezzo in spiaggia ed in acqua’, queste le parole che si leggono.

Con il caldo e il sole, il virus scomparirà?

Anche a proposito di questa ipotesi, Massimo Ciccozzi ha le idee molto chiare. Secondo l’epidemiologo, non è assolutamente vero che, con l’avanzare dell’estate e del caldo, il virus cinese possa scomparire. ‘La Spagnola del ’18 ebbe un picco massimo in agosto, e la Mers si diffuse in Arabia a 40 gradi: non sarà il sole a contrastare il coronavirus’, dice ad Adnkronos.