Coronavirus, il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina si espone per quanto riguarda gli esami di Maturità: “Mi sono battuta per salvaguardarli”

Attualmente sono davvero poche le certezze che abbiamo sul nostro futuro a causa del Coronavirus. L’unica cosa che pare essere certa è che d’ora in poi la nostra vita non sarà più la stessa e tutto ciò che fin ora ci sembrava normale e naturale, da oggi non lo sarà più. Una situazione di forte impatto sociale, che negli ultimi due mesi ci ha costretto a rimanere chiusi in casa per limitare i rischi di contagio. Tutte le misure adottate dal Governo seppur molto rigide iniziano a dare i loro frutti e si spera di poter tornare presto alla normalità. C’è da dire che tra le prime misure cautelari adottate c’è stata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a data da destinarsi. Ora che si avvicina sempre più la fine dell’anno scolastico, molte sono le domande degli studenti, specialmente quelli prossimi al diploma, che si interrogano su quali saranno le procedure di valutazione. Oggi la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, ha voluto spendere due parole in merito, provando a spiegare la situazione attuale.

Coronavirus, Ministro Azzolina sulla Maturità: “Mi sono battuta per salvaguardarli”

Tutti gli studenti, di ogni ordine e grado in questo periodo si stanno trovando a vivere una situazione davvero fuori dal comune. Certamente nessuno di loro avrebbe mai immaginato di dover seguire le lezioni dalla propria abitazione, senza più la possibilità di recarsi a scuola, di vedere gli amici e di trovarsi faccia a faccia con i professori al momento delle interrogazioni. Ormai l’anno scolastico sta per giungere al termine e tanti sono ancora gli interrogativi a cui non si hanno risposte. Oggi pomeriggio la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ci ha tenuto a rispondere ad alcune domande alla Camera Dei Deputati. In particolare la donna si è espressa su quanto dovrebbe accadere agli studenti prossimi agli esami di maturità: “Mi sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardarli. L’Italia è, non a caso, tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l’orale in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti”

Dalle parole della Ministra si può ben capire che purtroppo ad ora non vi è ancora nulla di certo e che per avere risposte concrete dovremmo aspettare ancora un po’. Ovviamente aspettiamo aggiornamenti e nell’attesa vi postiamo QUI il video della Ministra. A questo punto non ci resta che aspettare per ulteriori aggiornamenti, nella speranza che gli studenti nelle prossime settimane possano ricevere qualche certezza in più.