Coronavirus, ricerca Spallanzani: “È presente anche nelle lacrime”

Da una ricerca condotta dai ricercatori dello Spallanzani è emerso che il Coronavirus è presente anche nelle lacrime di un paziente positivo

Il Coronavirus ha ridotto in ginocchio l’intera popolazione mondiale. Il virus, nato e diffusosi a partire dalla Cina, è presente in ogni continenti del planisfero. I morti sono centinaia di migliaia, mentre i contagiati ormai non si contano più. La diffusione del morbo va molto più veloce della ricerca, che di certo ha fatto passi da gigante. In Italia, una delle maggiori autorità in questo ambiente è sicuramente l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma. L’istituto è stato sin dall’inizio in prima linea nella lotta al temibile morbo.

Coronavirus, una ricerca dello Spallanzani afferma: “Presente anche nelle lacrime”

La rivista Annals of Internal Medicine ha pubblicato una ricerca realizzata dai ricercatori dell’Istituto nazionale malattie infettive di Roma. Gli esperti sono partiti da un tampone oculare di una paziente positiva ricoverata presso l’ospedale a fine gennaio e che presentava una congiuntivite bilaterale. I ricercatori sono riusciti ad isolare il virus, dimostrando in questo modo che esso, oltre che nell’apparato respiratorio, è in grado di replicarsi anche nella congiuntive. Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità Operativa Virus Emergenti del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, ha sottolineato: “Questa ricerca dimostra che gli occhi non sono soltanto una delle porte di ingresso del virus nell’organismo, ma anche una potenziale fonte di contagio”. Da ciò ne deriva la necessità di un uso appropriato di dispositivi di protezione in situazioni che si pensava potessero essere sicure.

I ricercatori hanno evidenziato che si tratta di una scoperta che ha importanti implicazioni anche sul piano della salute pubblica, tanto che il risultato è stato subito comunicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La ricerca dello Spallanzani ha inoltre evidenziato che i tamponi oculari possono essere positivi quando invece i campioni del distretto respiratorio non mostrano più tracce del virus.