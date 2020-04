Cristina Parodi pronta a tornare in tv? Ecco dove potremmo vederla, l’indiscrezione arriva da Blogo e fa felici i fan della nota giornalista e conduttrice.

Cristina Parodi non ha certo bisogno di presentazioni. Conduttrice storica del Tg5 e di tanti altri importanti programmi di informazione e intrattenimento, Verissimo e Domenica In su tutti, la Parodi è molto amata e apprezzata per la sua grande professionalità e il suo carattere deciso e allo stesso tempo estremamente garbato. Un anno fa, dopo una ‘sfortunata’ edizione di ‘La Prima Volta’, programma domenicale pomeridiano su Rai Uno, la giornalista ha lasciato la tv. Il suo show, infatti, proprio come’era successo l’anno precedente con ‘Domenica In’, non ha raggiunto gli ascolti sperati. Dopo quest’avventura, Cristina si è ritirata temporaneamente dal piccolo schermo, ma ora sembra essere pronta al grande ritorno. Stando infatti a un’indiscrezione pubblicata da ‘Blogo’, presto potremmo vederla al timone di un nuovo programma: ecco di cosa si tratta.

Cristina Parodi potrebbe tornare presto in tv dopo un anno di stop. A rendere nota l’indiscrezione è il portale ‘Blogo’, che ha anticipato anche dove potremmo vederla. A quanto pare la giornalista è stata selezionata per un nuovo programma che andrà in onda su Tv8, il canale in chiaro di Sky. Si tratta di un talk che farebbe concorrenza a Mattino 5, andando in onda appunto di mattina a partire da agosto-settembre 2020, condotto proprio dalla Parodi e dal giornalista Alessio Viola. Stando a quanto riportato da Blogo, nelle ultime settimane sarebbero stati presi in considerazione diversi nomi, tra cui quello di Bianca Guaccero, Diletta Leotta e Francesca Fialdini, ma la scelta poi sarebbe ricaduta sulla Parodi, anche se le trattative sembrerebbero non essere ancora concluse.

Felici i fan dell’ex conduttrice del Tg5, che presto potrebbero rivederla sul piccolo schermo.