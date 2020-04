Diletta Leotta e Daniele Scardina, particolare ‘trasformazione’: “Prima e dopo la quarantena”, il post della conduttrice non passa inosservato.

Lei è senza alcun dubbio una delle donne più amate del momento. Parliamo di Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che fa letteralmente impazzire gli uomini. Basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 6,3 milioni di followers: ogni foto postata dalla Leotta è praticamente invasa dai likes e commenti dei fan, che non perdono occasione per farle i complimenti. Ma è proprio sui social che, qualche ora fa, la bionda conduttrice ha ‘spezzato’ i cuori dei suoi ammiratori, mostrandosi nelle braccia del suo compagno Daniele Scardina, il pugile noto come King Toretto. I due fanno ormai coppia fissa da mese, anche se è da poco che si mostrano apertamente sui social. Nell’ultimo post di Instagram, Diletta pubblica uno scatto di coppia molto dolce. Ma non tutto è come sembra! La conduttrice, con molta ironia, mostra ai fan un ‘prima e dopo la quarantena’. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la’trasformazione’ su Instagram non passa inosservata: “Prima e dopo la quarantena”

Ammettiamolo, Daniele Scardina è uno degli uomini più invidiati del momento. Il pugile ha rubato il cuore proprio a lei, la ‘Diletta Nazionale’. Quella che, all’inizio, sembrava essere solo una voce di gossip, si è rivelata pure realtà: tra Diletta e King Toretto è vero amore e , da un po’ di tempo, i due non si nascondono più e si mostrano insieme anche sui social. E il post pubblicato poche ore fa dalla Leotta non è passato affatto inosservato. La conduttrice ha mostrato una versione di lei e Daniele prima e dopo la quarantena. Cosa cambia? Guardatelo con i vostri occhi:

Ebbene sì, scorrendo verso destra, potrete ammirare Diletta e il suo amore in una versione decisamente ‘invecchiata’. Un modo super divertente per ironizzare sulla particolare situazione che stiamo vivendo durante il lockdown. Ecco come potrebbe essere la coppia tra qualche anno:

Ma, nonostante la ‘trasformazione’, i fan di Diletta non mollano: “Per noi vai bene anche così” e “Ma beato lui” sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il simpaticissimo post della conduttrice sportiva. E voi, cosa aspettate a seguire la Leotta sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete!