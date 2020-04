Drive-in: cos’è, come funziona, quando è nato e il nuovo progetto in Italia

In Italia potrebbe tornare di moda il Drive-In: ecco cos’è, come funziona, quando è nato e il progetto che si sta diffondendo in Italia

L’emergenza Coronavirus ha costretto migliaia di attività in Italia a chiudere. Il lockdown ha imposto agli italiani di chiudersi in casa ed uscire solo per esigenze primarie, quali la salute, il lavoro e la spesa. Il paese, dopo aver superato soglia ventimila morti, si avvicina alla tanto agognata fase 2, nella quale le prime attività riapriranno e i cittadini potranno finalmente vivere un pizzico di quotidianità. Cinema, teatri e probabilmente anche gli stadi potrebbero essere gli ultimi luoghi a riaprire. Tutti i concerti, infatti, sono stati rinviati all’anno prossimo. È in cantiere allora l’idea di riportare in auge gli amatissimi drive-in. Il progetto “Live drive in” consente a chi aderisce, e in questo momento sono circa venti città italiane, di garantire il normale svolgimento di spettacoli e concerti rispettando le norme anticontagio da Coronavirus. L’idea è quella di trovare aree sufficientemente grandi dove allestire palco e maxischermi e permettere al pubblico di godersi lo spettacolo seduti in auto.

Cos’è il Drive-in e come funziona?

Il Drive-in è un locale pubblico, come un ristorante, un cinema o un teatro, in cui si può ricevere il servizio rimanendo in automobile. Il primo ristorante drive-in fu il Kirby’s Pig Stand, che aprì a Dallas nel 1921. La caratteristica dei ristoranti era il servizio offerto dalle carhops, ovvero giovani cameriere succintamente vestite che servivano i clienti sui pattini a rotelle. Il luogo divenne uno dei simboli degli Stati Uniti negli anni cinquanta a seguito del boom automobilistico. L’auto permetteva un tipo di privacy molto gradita dai clienti. Addirittura venne aperta la prima chiesa drive-in.

In Italia, invece, il primo drive-in fu inaugurato il 29 agosto 1957 tra Axa e Casal Palocco, a poca distanza dal litorale romano. Lo schermo cinematografico si affacciava su un’area complessiva di sessantamila metri quadrati per una capienza di settecentocinquanta automobili, ognuna delle quali fornita di altoparlante da agganciare alla portiera. Il primo film proiettato nell’impianto fu “La nonna Sabella” di Dino Risi.

In un momento storico come questo, il drive-in aiuterebbe tutta la filiera del cinema, del teatro e della musica live. Ad oggi hanno già aderito al progetto Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Catania, Genova, Bari, Cagliari, Cosenza, Mantova, Avellino, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Lido di Camaiore, Olbia, San Benedetto del Tronto e Palermo.