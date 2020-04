Elena Sofia Ricci all’Ansa racconta di più sulla nuova fiction e sul suo personaggio Laura.

Sta per andare in onda sulla Rai una nuova fiction intitolata Vivi e Lascia Vivere la cui protagonista sarà Elena Sofia Ricci. L’attrice, intervistata dall’Ansa, ha spiegato qualcosa di più, sia sulla trama, che sul suo personaggio e di come questa nuova serie tv sia un messaggio di speranza: “Tornerà la luce, speriamo, anche se l’angoscia che stiamo vivendo oggi rischia di farci sbandare”.

La trama e il personaggio di Laura secondo Elena Sofia Ricci

In una lunga intervista rilasciata all’Ansa, Elena Sofia Ricci racconta la trama della serie Vivi e Lasci Vivere che sarà piena di sorprese, segreti e un pizzico di noir e mistero che terrà i telespettatori attaccati allo schermo. “Ci si commuove e ci si interroga” spiega l’attrice protagonista che interpreta il personaggio di Laura. Una donna di 50 anni che nasconde un segreto che però verrà scoperto e rischierà di far scoppiare la sua famiglia, mettendo ogni personaggio in crisi. “Ogni crisi però è un’opportunità per ripartire” dichiara Elena Sofia Ricci.

Di cosa parla la serie Vivi e Lascia Vivere?

Vivi e Lascia Vivere, la nuova serie di BiBi Film per Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo, andrà in onda su Rai1 da giovedì 23 aprile in 6 prime serate ed è un family drama a tutti gli effetti. La trama è ambientata a Napoli e si parlerà di Laura Ruggero e dei suoi tre figli, Giada, Nina e Giovanni. Parlando del suo personaggio l’attrice spiega che Laura conduce una vita normale fin quando suo marito non morirà in un incendio sulla nave dove lavora. A questo punto la protagonista di Vivi e Lascia Vivere si dovrà inventare una nuova vita e un nuovo lavoro, uno street food tutto al femminile. Ma nella sua vita compare un grande amore del passato invischiato in affari poco puliti.

La quarantena di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci racconta poi all’Ansa che in questo periodo di quarantena lo sconforto sta un po’ prendendo il sopravvento: “Non tanto per me, ma per i lavoratori del mondo dello spettacolo che, anche guardando al dopo, osa ne sarà di tutto quello che si è perso per strada? Questa pandemia che è arrivata come uno tsunami, cogliendo impreparati non solo noi, ma tanti Paesi nel mondo”.

Il pensiero dell’attrice va quindi alle maestranze che rischia di rimanere ancora fermo: “Ognuno parla per la sua categoria – dichiara la Ricci che aggiunge – Lo stesso vale per centinaia di altre, per milioni di persone a rischio povertà”.