Eleonora Daniele ha deciso, lo farà subito dopo il parto: la confessione

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Eleonora Daniele ha raccontato cosa farà subito dopo il parto della sua primogenita Carlotta.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici televisive più seguite ed apprezzate di sempre. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2001, la giovane di Padova ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che, ancora adesso, è la colonna portante del programma Rai ‘Storie Italiane’. Ecco. Sempre attiva, nonostante il suo bel pancione da gravidanza, Eleonora non perde mai occasione di poter aggiornare costantemente il suo pubblico su questa drammatica situazione italiana dovuta all’emergenza Coronavirus. Tuttavia, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice televisiva ha rivelato cosa farà subito dopo il parto. Ecco le sue parole.

Eleonora Daniele, la decisione subito dopo il parto: cosa farà

È uno dei periodi più splendenti e belli per Eleonora Daniele. Nonostante la situazione delicata, drammatica e difficile che ciascuno di noi, in questi ultimi mesi, sta vivendo per l’emergenza Coronavirus, la conduttrice di Storie Italiane sta per diventare mamma della sua prima bambina. E quindi, com’è giusto che sia, non vede l’ora di poter abbracciare la sua piccola. Tra pochissime settimane, infatti, Carlotta nascerà, portando gioia ed armonia nella vita di mamma e papà. Tuttavia, nonostante manchi ancora un po’ di tempo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha già le idee su quello che farà subito dopo il parto. In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la bella Daniele, oltre a parlare della gravidanza e del suo impegno quotidiano con Storie Italiane, ha parlato anche dei suoi prossimi progetti. Ecco tutti i dettagli.

Dopo aver ampiamente parlato di questo momento speciale della sua vita, Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di parlare anche dei suoi futuri progetti. Stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe che la conduttrice di Storie Italiane sia pronta a conseguire una seconda laurea subito dopo il parto. ‘Mi aspettano degli esami che sto preparando per una seconda laurea in Psicologia’, si legge sul settimanale. Insomma, una donna davvero inarrestabile, no?