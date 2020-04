Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri, allenamento ‘particolare’ su Instagram: “Momenti romantici”, ecco cosa stavano facendo i due, video imperdibile.

Elisabetta Canalis è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi fan diversi momenti della sua vita privata. In particolare in questo periodo di emergenza Coronavirus, che costringe tutti a rimanere in casa, la showgirl sarda tiene compagnia ai suoi followers, che sono ben 2 milioni e mezzo, con continui video e dirette sul suo profilo Instagram. Ogni giorno, infatti, Eli si allena in casa, aiutando così anche i suoi followers a fare un po’ di ‘work out’ con lei, che viene seguita in videochat dal suo personal trainer. La Canalis ama tenersi in forma e in queste settimane davvero particolari e difficili lo sta facendo in ‘compagnia’ dei suoi tantissimi fan. Poco fa l’ex velina ha condiviso su Instagram un video ‘singolare’, in cui si allena insieme a suo marito in modo ‘poco convenzionale’: “Momenti romantici”, ha scritto Elisabetta nella didascalia. Scopriamo insieme cosa hanno fatto la showgirl e suo marito Brian Perri, il video è davvero imperdibile.

Elisabetta Canalis, allenamento ‘particolare’ col marito Brian perri: “Momenti romantici”, ecco il video imperdibile

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono davvero una bellissima coppia. I due sono sposati da 6 anni e hanno una bellissima figlia, la piccola Skyler Eva. I due non si mostrano tantissimo sui social insieme, anche se non mancano foto della loro famiglia, o anche video di coppia che li mostrano nella loro quotidianità. Poco fa la showgirl sarda, che da anni ormai vive a Los Angeles col marito, ha pubblicato un video imperdibile insieme a Brian, nel quale si allena con il suo aiuto in modo davvero ‘particolare’. “Momenti romantici”, recita la didascalia del video, accompagnata da un cuoricino. Ma si tratta di una frase del tutto ironica, visto che le immagini mostrano Elisabetta che prende a ‘calci’ e ‘pugni’ suo marito, o meglio il materassino che suo marito tiene tra le mani per aiutarla con l’allenamento. Il video è imperdibile dicevamo, anche perché mentre Elisabetta si allena a tirare calci e pugni al materasso, sorride insieme a suo marito, che ogni tanto le fa qualche piccolo ‘scherzetto’, avvicinando e allontanando il materassino.

Le immagini mostrano la grande complicità e l’affiatamento tra i due, che hanno ricevuto tantissimi like e commenti a questo ‘singolare’ video di coppia.