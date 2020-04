Giorgia Palmas riprende il suo fidanzato Filippo Magnini proprio in quel ‘particolare’ momento: il video social è davvero imperdibile.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ammettiamolo, formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. Apprezzatissimi e seguitissimi sui rispettivi canali social ufficiali, i due ‘piccioncini’ non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori di tutto quanto accade durante le loro giornate. Lo hanno fatto, ad esempio, nei mesi scorsi. Quando, nel giorno di Natale, il campione ha chiesto la mano della sua bella fidanzata. E lo ha fatto qualche ora fa anche l’ex velina di Striscia la Notizia. Tramite un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, la bellissima showgirl sarda ha mostrato il suo bel compagno mentre era dedito ad una ‘particolare’ attività. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Ma cerchiamo di capire molto più da vicino ogni dettaglio.

Giorgia Palmas, Filippo Magnini ‘beccato’ proprio in quel momento: cos’è successo

Sono super affiatati, complici ed innamorati, Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Non soltanto lo dimostrano le dediche che, spesso e volentieri, sono soliti farsi sui rispettivi canali social, ma lo testimoniano anche queste ultime immagini che l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sul suo profilo Instagram. Siamo in tempi di quarantena e, si sa, non si ha molto fa fare in casa. Dopo essersi dedicati alla lettura, a qualche serie televisiva e all’allenamento sportivo, quali altre attività si possono svolgere comodamente e tranquillamente direttamente dal proprio divano? Beh, semplice: giocare con il proprio telefono! Ecco. È proprio questo che stava facendo il bel Magnini mentre la sua fidanzata lo riprendeva su Instagram. ‘Cosa fai con il telefono, baby?’, chiede la sarda al suo compagno. ‘Niente’, risponde lui, negando chiaramente l’evidenza.

‘Io non ce la faccio’, dice l’ex velina di Striscia la Notizia visibilmente ‘disperata’. Presupponiamo, quindi, che il campione nuoto sia solito dedicarsi a questa attività. ‘È un gioco sul telefono’, continua la Palmas cercando di smorzare l’entusiasmo del suo compagno per un tiro pazzesco appena fatto al gioco. Insomma, un video davvero imperdibile che testimonia, tra l’altro, il loro profondo legame.