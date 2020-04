Come preparare la marmellata fatta in casa: ricetta e consigli per una confettura perfetta.

Ammettiamolo: in questi difficili giorni di quarantena, tutti noi ci stiamo improvvisando chef e pasticcieri. Pizze, pane, crostate e dolci vari: cosa c’è di meglio che sperimentare nuove ricette per passare il tempo e consolarsi con del buon cibo? Ebbene, tra i prodotti fatti in casa più amati in assoluto c’è lei, la marmellata, il modo migliore per conservare la frutta di stagione. Se avete intenzione di prepararle, siete nel posto giusto! Ecco il procedimento e alcuni consigli per preparare una perfetta marmellata fatta in casa.

Come preparare la marmellata fatta in casa: ricetta e consigli, il procedimento passo per passo

Il primo step nella preparazione della marmellata è senza dubbio la scelta della frutta, che deve essere assolutamente di stagione, poiché si usa anche la buccia che funge da pectina naturale. Pesche albicocche e prugne sono perfetti per il periodo estivo. Ma ora passiamo al procedimento. Ecco come preparare la confettura, in questo caso di prugne, passo dopo passo:

Ingredienti: PRUGNE 1Kg; ZUCCHERO 500 g; 1 LIMONE

Lavare le prugne sotto l’acqua corrente

Asciugare la frutta con un panno asciutto, riporla su un tagliere e tagliarla eliminando il nocciolo

Riporre le prugne in una ciotola e bagnare la superficie con succo di un limone

Trasferire il tutto in un pentolino e aggiungere lo zucchero

Far cuocere la marmellata a fuoco lento per un paio d’ore, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, sterilizzare i vasetti, lasciandoli bollire in acqua per circa 20 minuti

Quando la marmellata è pronta (fate la prova del cucchiaino), travasatela dentro ai vasetti, chiudendoli ermeticamente e capovolgendoli

In molti si saranno chiesti: come si fa la prova del cucchiaino? Ebbene, basta prelevare una piccola quantità di marmellata e metterla in un piatto. Capovolgete il piatto e se la marmellata scivola velocemente , ha ancora bisogno di cottura! Nel caso contrario, la marmellata è pronta per essere servita, su fette di pane, fette biscottate o i biscotti che preferite! Cosa aspettate a mettervi alla prova?