Coronavirus, l’OMS annuncia: ‘Il mondo non tornerà e non potrà tornare mai più come prima’

Coronavirus, il direttore generale dell’OMS ha annunciato che il virus resterà con noi per tanto tempo e che il mondo non tornerà mai più come prima.

Sono trascorsi all’incirca due mesi da quando il Coronavirus è entrato nel nostro Paese. Dapprima in Cina ed, in seguito, in Italia e poi in diversi parti d’Europa, il virus cinese ha seminato, sin dal primo momento, un clima di terrore e preoccupazione davvero unico. Seppure diversi esperti abbiano dato, in questi ultimi giorni, delle notizie più che positive, c’è chi crede che, purtroppo, il Covid-19 sarà una realtà con la quale dobbiamo conviverci. In attesa di vaccino, come raccontato in un nostro recente articolo, Brusaferro aveva già annunciato di essere pronti a convivere con il virus cinese. A darne manforte, però, sono le parole del direttore generale dell’OMS. Durante la conferenza stampa odierna, Tedros Adhanom Ghebreyesu ha chiaramente detto che ci sarà ancora molta strada fare, dal momento che il virus sarà presente nelle nostre vite per ancora molto tempo. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Il direttore generale dell’OMS: ‘Il Coronavirus resterà con noi per molto tempo’

Seppure in Italia la situazione sembrerebbe essere sotto controllo ed, infatti, dal 4 Maggio in poi, verrà messo in pratico la Fase Due del programma mirato a limitare il contagio da Coronavirus, stando a quanto dichiarato dal direttore generale dell’OMS durante la conferenza stampa odierna tenutasi a Ginevra, sembrerebbe che il virus cinese sarà presente nel mondo per molto altro tempo ancora. Ecco. È proprio questo che Tedros Adhanom Ghebreyesu ha chiaramente detto pochissime ore fa. Ma non solo. Seppure il direttore generale sia consapevole dell’andamento del Covid-19 in tutto il mondo, tiene a sottolineare quanto il mondo non tornerà e non potrà mai più tornare come prima. ‘Le epidemie possono facilmente riaccendersi’, sostiene Ghebreyesu.

‘Abbiamo ancora molta strada da fare’, continua a dire il direttore generale dell’OMS in questa conferenza stampa tenuta il 22 Aprile. Quest’affermazione, infatti, tende a sottolineare di quanto ci siano paesi che colpiti inizialmente dall’epidemia, in questo ultimo periodo stiano vivendo una nuova ondata di contagi o, addirittura, altri paesi che sembra ne stiano uscendo. Da qui, quindi, ne consegue la sua ultima affermazione: ‘Non dobbiamo commettere errori’.

