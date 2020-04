Piero Chiambretti, è trascorso già un mese dalla morte della sua cara mamma per Coronavirus: il conduttore ha voluto ricordarla dolcemente su Instagram.

Piero Chiambretti, così come anche altri personaggi dello spettacolo, è stato contagiato dal Coronavirus. Era il 17 Marzo quando, in piena emergenza Covid-19, si è appresa la notizia che il conduttore di Rete Quattro e sua mamma Felicita erano stati ricoverati al Mauriziano di Torino per aver contratto l’infezione. Un periodo davvero drammatico per la colonna portante de La Repubblica delle Donne. Culminato, poi, con la morte della madre. Ebbene si. Perché se il buon Chiambretti è riuscito a guarire dal Coronavirus. Purtroppo, la sua dolce mamma non ce l’ha fatta. Ed è per questo motivo che, ad un mese dalla sua scomparsa, Piero ha voluto dedicarla un dolce ricordo sul suo canale social ufficiale. Sappiamo, infatti, che il conduttore era davvero molto legato alla mamma, com’è giusto che sia. Perciò, in un giorno così particolare per lui e per la sua famiglia, non può fare a meno di rivolgere un pensiero a colei che l’ha messo al mondo.

Piero Chiambretti, il dolce ricordo per sua mamma ad un mese dalla morte

Appena ritornato a casa dopo il suo ricovero al Mauriziano di Torino per il Coronavirus, Piero Chiambretti aveva voluto dedicare un messaggio a sua mamma Felicita. ‘Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita’, aveva scritto il conduttore a corredo di una tenerissima foto che lo ritrae da giovane accanto a sua madre. A distanza di un mese dalla sua morte, però, la storia si ripete. Sono trascorsi esattamente 31 giorni da quando il presentatore de La Repubblica delle Donne è venuto a sapere della scomparsa di sua madre, ed è per questo motivo che ha voluto dedicarle un dolce ricordo sul suo canale social ufficiale. Perché, ammettiamolo, abituarsi alla perdita di un proprio genitori è davvero difficile. Non parliamo, poi, se dovuta a questa drammatica situazione e, soprattutto, con le sue conseguenze.

Ecco. È proprio questa la foto che Piero Chiambretti ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale per ricordare la sua dolce mamma. Una foto semplice, bisogna dirlo, ma che racchiude tutto l’amore che il conduttore provava per colei che l’ha messo al mondo. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il presentatore di Rete Quattro ha ricevuto un grosso abbraccio virtuale da tutti i suoi followers.

Ne sono soltanto alcuni, ovviamente. Perché ognuno dei suoi followers ha voluto dimostrargli il suo calore ed affetto per questo giorno davvero ‘particolare’ per lui.

Per ulteriori news su Piero Chiambretti –> clicca qui