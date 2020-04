Rai, trattativa per il ritorno di uno storico conduttore: l’indiscrezione

La Rai sarebbe in trattativa per il ritorno di uno storico conduttore televisivo: ecco l’indiscrezione che circola sul web da alcune ore

Dopo aver sopperito all’emergenza Coronavirus, Rai e Mediaset sono a lavoro per stilare i prossimi palinsesti autunnali. L’informazione sul virus terrà banco sicuramente per tutta la durata della primavera, ma potrebbe prolungarsi anche all’estate. Il nuovo termine per ripartire, dunque, potrebbe essere settembre 2020. Con scuole e locali riaperti, anche la televisione potrebbe ripartire, mandando in onda alcuni dei programmi che sono stati sospesi ad inizio marzo. Tra questi ovviamente figura Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che andrà in onda eccezionalmente a settembre e soprattutto sarà spostato dal sabato al martedì. Altro programma confermato nei palinsesti della rete pubblica sarà sicuramente Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. La trasmissione ogni anno registra un numero molto alto di ascolti e la rete non vuole assolutamente privarsene. Il giorno di messa in onda resterà il venerdì. La produzione riproporrà lo stesso format con la partecipazione nelle ultime puntate dei sosia non vip (o meglio Nip).

Rai, la trattativa per il ritorno di uno storico conduttore

Se il martedì in prima serata andrà in onda Ballando con le Stelle e il venerdì Tale e Quale Show, cosa andrà in onda il sabato sera? La rete pubblica ha intenzione di riproporre Alberto Angela con i suoi programmi, Meraviglie e Ulisse. Il conduttore, però, non potrà occupare tutti i mesi autunnali e per questo motivo la Rai sta preparando l’asso nella manica. Secondo quanto riportato da TvBlog, la rete pubblica starebbe pensando di riportare in prima serata Massimo Giletti, storico conduttore de L’Arena e prossimamente libero da incarichi a LA7. La Rai pare voglia riproporre il programma condotto da Giletti nel 2012, I grandi delle musica. Gli speciali su Mogol e Zucchero, infatti, sono piaciuti al pubblico del piccolo schermo e la rete pubblica vorrebbe proporre lo stesso format, rispolverando appunto il programma di Giletti. Tale programma, tra l’altro, riuscì a tener testa a Tu si que vales, trasmissione in onda contemporaneamente sulle reti Mediaset.

Queste al momento, però, sono solo indiscrezione, che come tali vanno prese con le pinze. Il ritorno di Giletti alla Rai, secondo quanto si apprende dalle ultime voci circolanti nell’ambiente, sarebbe sempre più vicino. Per la rete pubblica si tratterebbe di un ritorno abbastanza eclatante, vista la caratura del personaggio. Il ritorno di Giletti farebbe sicuramente piacere ai molti fan del conduttore televisivo. Da un’altra parte, però, ci sarebbe anche qualcuno pronto a contestare il suo passato a LA7.