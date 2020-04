Fiorello sempre più vicino a Sanremo 2021, ma avverte Amadeus: ‘Ti ho in pugno’

Fiorello sembra essere sempre più vicino a Sanremo 2021, ma su Twitter ha avvertito il suo Amadeus: le sue parole sui social.

Una cosa è certa: Fiorello ed Amadeus hanno formato la coppia rivelatrice di quest’anno televisivo. Seppure i due siano da sempre molto amici ed abbiano già collaborato insieme in passato, la loro conduzione al Festival di Sanremo 2020 è stata più che spettacolare. Non è un caso, infatti, se l’edizione di quest’anno ha riscosso un successo davvero strepitoso, registrando dei picchi di share più che da record. Per questo motivo, appena terminata la manifestazione musicale, tutti si sono chiesti se anche per l’anno prossimo i due sarebbero stati presenti sul palco dell’Ariston. Sin da subito, come ben sappiamo, il conduttore de I Soliti Ignoti aveva chiaramente espresso la sua opinione. Che, però, sembra essere cambiata dato questo ultimo periodo. ‘Sanremo 2021 sarebbe il primo dopo il Coronavirus’, queste le parole che Amadeus ha utilizzato per spiegare perché potrebbe dire ‘si’ alla prossima conduzione. Ebbene, ma Fiorello? Beh, il comico siciliano, dopo l’ultimo Twitter, sembrerebbe essere molto più vicino all’Ariston, ma ecco le parole riservate al suo collega.

Fiorello a Sanremo 2021, l’avvertimento ad Amadeus su Twitter

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo: chi ci sarà alla conduzione di Sanremo 2021? Dopo le ultime parole di Amadeus, nel corso della puntata di Domenica In, sembrerebbe che il direttore artistico della scorsa edizione abbia confermato la sua presenza anche per l’anno venturo. Ma sarà da solo? Sappiamo che come suo fedele compagno in tutte le serate è stato Fiorello, cosa accadrà allora? Ammesso che il comico siciliano ha espresso, sin dal primo momento, la sua volontà di calcare nuovamente il palco dell’Ariston, cosa accadrà adesso che il suo compagno ha chiaramente fatto intendere di condurre nuovamente Sanremo? Beh, le sue intenzioni sono chiarissime in quest’ultimo tweet sul suo canale social. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

‘Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a Sanremo 2021’, così inizia il divertente tweet che, pochissime ore fa, il comico siciliano ha voluto scrivere ad Amadeus, nonché suo fedele compagno. Poi prosegue: ‘Sul palco svelerò le tue misure, ti ho in pugno’. Insomma, un vero e proprio ‘avvertimento’, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, sottolineano il rapporto di legame e di profonda stima che sia l’uno che l’altro provano reciprocamente. Insomma, noi non vediamo l’ora di vederli nuovamente insieme sul palco dell’Ariston’. Anche perché siamo certi che, per il secondo anno consecutivo, sarebbero i protagonisti di uno spettacolo davvero unico. Che ne pensate voi?