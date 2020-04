Uomini e Donne, seconda puntata: calo di ascolti rispetto all’esordio; ecco in quanti hanno seguito l’appuntamento andato in onda ieri sera.

Da lunedì 20 aprile Uomini e Donne è tornato in tv. Come molte altre trasmissioni, anche quella di Maria De Filippi era stata sospesa a causa del diffondersi del Coronavirus. Dopo circa un mese di stop il programma è tornato, ma in una versione del tutto nuova, adattata al particolare momento che stiamo vivendo. Un format in cui le protagoniste possono conoscere i corteggiatori soltanto per via ‘telematica’, tramite chat o video chiamate. Un format che, nella prima puntata, aveva convinto il pubblico: 3.088.000 milioni di telespettatori (16,54%) hanno seguito l’esordio della nuova ‘avventura’ di Gemma Galgani e Giovanna Abate. Ascolti che però non sono stati confermati per il secondo appuntamento, in onda martedì 21 aprile. Scopriamo in quanti hanno seguito la seconda puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, seconda puntata: calo di ascolti rispetto al primo appuntamento, i dati

Una versione del tutto nuova, quella di Uomini e Donne in onda a partire da questa settimana. A causa dell’emergenza Coronavirus era praticamente impossibile registrare le puntate così come eravamo abituati a vederle. Per questo motivo, Maria De Filippi e company hanno dato vita a un format super innovativo, nel quale le conoscenze avvengono con mezzi tecnologici. Ma la novità avrà convinto il pubblico? Ebbene, la prima puntata di Uomini e Donne ha ottenuto ottimi ascolti. Ascolti che, tuttavia, sono calati con la seconda puntata dello show. La puntata andata in onda ieri, 21 aprile, è stata seguita da 2.323.000 telespettatori, pari al 13,22 % di share. Un calo abbastanza evidente rispetto alla prima puntata, ma, ovviamente, potrebbe essere solo un caso.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se il pubblico si appassionerà alle nuove vicende di Gemma e Giovanna. E, a proposito di quest’ultima, le anticipazioni sulla terza puntata sono davvero scoppiettanti: la tronista scoprirà qualcosa di non proprio piacevole! Appuntamento alle ore 14.45 su Canale 5!