Vis a vis, Zulema Zahir: sapete quanti anni ha l’attrice spagnola?

Si chiama Najwa Nimri Urrutikoetxea, ma i fan di Vis a Vis la conoscono come Zulema Zahir. La giovane e ingenua Macarena, dopo alcuni reati, viene rinchiusa della prigione Cruz del Sur, un ambiente a lei ostile, dove dovrà avere a che fare con la detenuta più pericolosa. Si, proprio Zulema. Ma i fan più attenti avranno notato che l’attrice è la protagonista anche di un’altra serie tv di grandissimo successo, La Casa di Carta, dove è entrata nel cast a partire dalla terza stagione nel ruolo della implacabile ‘inpesctora‘ Alicia Sierra. Ma in molti si chiederanno: quanti anni ha la bellissima attrice spagnola? Ebbene, ve lo sveliamo subito!

Zulema Zahir: quanti anni ha la famosa attrice spagnola?

Un po’ Sierra, un po’ Zulema, Najwa Nimri è una delle attrici spagnole più amate del momento. Protagonista de La Casa di Carta e Vis a Vis- Il prezzo del riscatto, l’attrice è anche una cantante affermata in Spagna: la versione di ‘Bella Ciao’ presente nell’ultima stagione de La Casa di Carta è interpretata proprio da lei. In Vis a Vis, la Nimri interpreta la pericolosa criminale Zulema Zahir, che diventerà proprio nemica dell’ingenua Macarena. Ma molti fan si chiederanno: quanti anni ha? Ebbene, l’attrice è una splendida quarantottenne. Nata a Pamplona nel 1972, da padre giordano e mamma basca, il suo nome in arabo ha un significato davvero particolare: Najwa significa ‘estasi’, Nimri significa ‘tigre’.

Oltre a Zulema, nel cast di Vis a Vis c’è anche un’altra grande protagonista de La Casa di Carta. Si tratta di Alba Fores, che in Vis a Vis interpreta Macarana, mentre nella Casa di Carta è l’amatissima Nairobi. E voi, quale tra le due serie tv spagnole preferite?