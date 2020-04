Alba Parietti, ‘cambio look’ in quarantena: come si è mostrata sui social la nota opinionista tv.

Tutti siamo abituati a vederla con la sua lunga chioma, ma qualche ora fa la bellissima Alba Parietti ha deciso di stupire i fan. Si, perché, sul suo profilo ufficiale di Instagram, si è mostrata con un look completamente stravolto. Addio ai capelli lunghi e chiari, Alba ha scelto un carré scuro, caratterizzato da una notevole frangia. Un look che non è passato inosservato: in tanti hanno commentato il post della Parietti. Ma, a volte, non tutto è come sembra.

Alba Parietti, ‘cambio look’ in quarantena: la parrucca per diventare Tokyo de La Casa di Carta

Cambio look improvviso per la bellissima Alba Parietti. Sul suo profilo Instagram, la showgirl si mostra con un taglio totalmente rivoluzionato. Caschetto moro e frangia, ben lontani dalla sua lunga e fluente chioma bionda. Ma cosa c’è sotto? Ebbene, il cambiamento di Alba non è reale: la Parietti, infatti, indossa una parrucca. Il motivo? È lei stessa a svelarlo, ed è davvero molto interessante. Date un’occhiata:

Ebbene sì, dietro il cambio look di Alba, c’è la sua passione per la serie tv spagnola la Casa di Carta! La Parietti, infatti, racconta di aver recuperato una vecchia parrucca, utilizzata nel film Il macellaio, per trasformarsi in Tokyo, una delle protagoniste dell’amatissima serie tv.”Le serie tv sono delle vere e proprie droghe soprattutto in tempi di covid19 e isolamento”, scrive la Parietti, che spiega di aver dato una ‘sforbiciata’ alla parrucca per realizzare il taglio di Tokyo. Per chi non la conoscesse, eccola:

“Tokyo si è impossessata di me”, scrive Alba, che sembra essere stata proprio rapita dalle avventure del Professore e della sua crew. E voi, avete seguito la Casa di Carta?