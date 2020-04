Chi è Pietro Sciandra, ‘El tigre’ di Avanti Un Altro: ecco tutto quello che c’è da sapere sul famoso personaggio del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

E’ famosa la sua ‘gattonata’ quando è il momento di entrare in scena. Pietro Sciandra si descrive nel programma Avanti un Altro come ‘spogliarellista e ballerino’. Il quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi fa divertire gli italiani. Non si tratta solo di domande di cultura generale fatte ai concorrenti, sono noti gli sketch dove i protagonisti sono i personaggi del ‘Minimondo‘. Uno di questi è quello appena citato: si fa chiamare ‘El Tigre’ e nel programma indossa un lungo mantello animalier. Il suo sorriso ha conquistato l’affetto del pubblico: ma conoscete chi si nasconde dietro questo personaggio? Vi sveliamo tutto su Pietro Sciandra.

Avanti Un Altro, chi è Pietro Sciandra: età e carriera di ‘El Tigre’

Pietro Sciandra è nato a Roma l’8 gennaio del 1080: ha studiato all’Istituto Tecnico Commerciale Bachelet, la laurea l’ha conseguita all’Università La Sapienza di Roma. Sul suo profilo Facebook, El Tigre di Avanti Un Altro si descrive come “Scrittore, Poeta, Critico Letterario, Opinionista, Giornalista, Intellettuale, Attore comico“. Sempre sul suo canale social, unico profilo web a quanto pare, fa sapere i suoi impegni lavorativi attuali. “Tigre di AVANTI un ALTRO impegnato in TV e alle serate ANIME di CARTA, ad Arterie e su CIADD NEWS RADIO e TV at ANIME DI CARTA – Festival e Movimento Culturale di Emanuela Petroni” scrive nella descrizione del profilo. Sulla sua vita privata non si sa nulla se non quanto si legge dalle info fornite da lui stesso sul web: pare che Pietro sia single.

Ha fatto la sua prima comparsa nello studio di Avanti Un Altro nel 2014: il suo personaggio è nato grazie ad un’esperienza della sua vita, si legge sul web. Di fronte a Paolo Bonolis, in onda su Canale 5, ha rivelato di essere ballerino e spogliarellista in alcuni locali della sua zona. El Tigre ha fatto subito colpo sul pubblico Mediaset non solo con la sua ‘gattonata’ ma anche grazie al suo sorriso contagioso. Non è l’unica partecipazione televisiva a cui ha preso parte: Pietro è stato nel cast del film ‘Ovunque tu Sarai’. Sciandra inoltre collabora da anni con Radio Ciadd ed ha partecipato anche ad Anime Di Carta, un Festival Internazionale di Musica.