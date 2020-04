Chi è Daniel Nilsson: età, carriera e vita privata del Bonus di Avanti un Altro

Chi è Daniel Nilsson: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sul Bonus di Avanti un Altro.

Il suo nome è Daniel Nilsson, ma per tutti è semplicemente il ‘Bonus ‘ di Avanti un altro, la seguitissima trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il Bonus è solo uno dei tanti personaggi ‘stravaganti’ che popolano presente nella trasmissione: personaggi che, per il concorrente in gara, possono rappresentare un ‘bonus’ che accresce il montepremi. Questo, ovviamente, solo in caso di risposta esatta. Ma, nel caso di Daniel, il termine ‘bonus’ fa riferimento anche al suo aspetto fisico! Si, perché il Bonus è la versione maschile della ‘Bonas’, che è invece la bellissima Sara Croce. E, se quest’ultima entra in gioco quando ci sono concorrenti di sesso maschile, il Bonus fa il suo ingresso per ‘distrarre’ le donne durante la gara. Se di lui non sai molto, oltre al fatto che è bellissimo, sei nel posto giusto! Scopriamo qualcosa di più su Daniel, sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Daniel Nilsson: età e carriera del Bonus di Avanti un altro

Daniel Nilsson è il meraviglioso Bonus di Avanti un altro, il divertentissimo programma della fascia pre serale di Canale 5. Nella trasmissione, il modello incanta le donne di tutte le età, entrando a torso nudo e scalzo: molte, tra il pubblico, si alzano dal loro posto ogni qual volta che il Bonus entra in studio. Ed è qui che nasce la super esilarante gag in cui Bonolis le rincorre con un finto bastone di plastica, invitandole a sedersi. Che è bello lo sappiamo tutti, ma siete curiosi di conoscere qualcosa in più su Daniel? Ve lo raccontiamo noi. Daniel, come potrete intuire dai suoi colori, è proviene dal nord: è nato il 26 gennaio del 1980 a Oxie, una cittadina nel comune di Malmo, in Svezia. Appassionato di surf, dopo il liceo Daniel ha proseguito gli studi, conseguendo una laurea in Economia. Ma subito dopo, Nilsson ha inziato la sua ascesa nel campo della moda: ha lavorato per Indipendent Men e Gilmar. Ma è stata la partecipazione ad Avanti un altro a renderlo famoso al grande pubblico. Nel 2016, il modello ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci.

Vita privata

Sulla vita privata di Daniel non sappiamo molto: il modello non ama tenere la sua vita sentimentale sotto la luce dei riflettori. Ma sui social, Daniel si mostra spesso in compagnia della cantante svedese Maja Ivarsson, che potrebbe essere la sua nuova compagna. In passato, Daniel è stato a Beatrice , figlia dell’agente Lucio Presta e Paola Perego. Sui social,però, non appaiono foto di coppia da un bel po’, segno che la relazione potrebbe essere terminata.

Instagram

Ma le numerosissime fan non si accontentano di ammirare lo svedese solo in tv. Daniel, infati, è molto seguito anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Il suo profilo conta ben 143 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E alcuni scatti non passano di certo inosservati. Date un’occhiata.

Eh si, ve lo avevamo detto! Daniel si mostra in tutta la sua bellezza. Ma non mancano scatti del modello in versione ‘Bonus’ ad Avanti un altro:

Insomma, se avete voglia di ridere e, perché no, di rifarvi un po’ gli occhi, non vi resta che collegarvi ogni giorno su Canale 5, alle ore 18.45. Il team di Avanti un altro è pronto a tenerti compagnia!