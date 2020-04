Chi è Gigi Hadid: età, carriera e vita privata della top model americana, considerata tra le più belle al mondo.

Il suo vero nome è Jelena Noura Hadid, ma tutti la conosciamo come Gigi Hadid. Nata a Los Angeles 25 anni fa, Gigi è considerata, insieme alla sorella Bella, una delle super modelle più belle del pianeta. Un vera e propria icona nel mondo della moda: seppur giovanissima, la Hadid è tra le top model più richieste delle passerelle, da Milano a Londra, da New York a Parigi. Come potrete immaginare, Gigi è seguitissima anche su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 52,3 milioni di followers. Scopriamo di più sulle origini, la carriera e la vita privata della meravigliosa modella americana.

Chi è Gigi Hadid: età e carriera

Gigi Hadid è nata a Los Angeles, in California, il 23 aprile del 1995, da padre arabo palestinese, Mohamed Hadid e madre olandese, ed ex modella, Yolanda Foster. La modella ha due fratelli minori, Bella e Anwar, entrambi modelli come lei; Gigi ha anche due sorrellastre da parte del padre, Marielle e Alana, e cinque sorellastre da parte del patrigno. La passione di Gigi per la moda è iniziata davvero presto: a soli 16 anni già calcava le passerelle e nel giro di pochi anni è diventata una dei volti più richiesti da tantissimi brand di alta moda. E dei più pagati, come ha riportato la classifica di Forbes. Nel 2012 è testimonial di Guess, con cui collabora tuttora. Dalla campagna Sports Illustrated Swimsuit Issue, alla Paris Fashion Week, fino, nel 2015, al Calendario Pirelli: una serie di successi planetari per la Hadid, che l’hanno resa una delle top model più famose al mondo. Oggi, Gigi è una modella affermata e collabora con numerosissimi brand noti. Nel 2020, è una delle protagoniste della campagna primavera/estate di Max Mara.

Vita privata

La vita privata della bellissima Gigi si può riassumere in un nome, Zayn Malik, il cantante inglese che ha iniziato a frequentare nel 2015. Una storia infinita, quella tra i due, che si sono lasciati nel 2018, ma tornati insieme a dicembre del 2019. Un tira e molla che ha fatto sognare i fan, alcuni dei quali sono certi che, in realtà, tra i due non è mai finita!

Instagram

Come abbiamo detto, anche su Instagram Gigi è una delle ‘top’. Con più di 50 milioni di followers, la modella incanta tutti con i suoi scatti. Eccone alcuni:

Eh si, ve l’avevamo detto. La bellezza di Gigi è assolutamente innegabile! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo? Non ve ne pentirete!