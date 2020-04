Coronavirus, pubblicato il bollettino giornaliero della protezione civile del 23 aprile: il numero dei ricoverati con sintomi è in lieve calo

Nuovo giorno, nuovo bollettino della protezione civile. Come ogni giorno l’ente ci aggiorna sui dati inerenti alla diffusione del Coronavirus. Adesso che l’inizio della fase 2 è sempre più vicina, ci si chiede se in questi giorni inizieremo a veder diminuire ancor di più i contagi, i morti e i ricoverati gravi. Tante sono le ipotesi per le prossime settimane e per i prossimi mesi, su quello che potrebbe accadere, su quello che ci aspetta, l’unica cosa certa sono i dati che puntualmente ogni giorno ci vengono forniti. Da quanto emerso anche nei giorni scorsi, il numero dei morti, ma anche dei ricoverati in terapia intensiva iniziano a calare. Probabilmente non con la velocità che vorremmo, ma i dati parlano chiaro. Quelli forniti oggi dalla protezione civile alimentano ancor di più le speranze che ormai da settimane coviamo dentro di noi, sulla fine di questo incubo che sta attanagliando l’intero globo. Stando a quanto diffuso oggi pomeriggio pare proprio che finalmente i malati che necessitano ricoveri in ospedale, stanno diminuendo.

Coronavirus, bollettino giornaliero 23 aprile: in calo il numero dei ricoverati

Come ogni pomeriggio alle 18 circa, la protezione civile diffonde attraverso i propri canali ufficiali le notizie inerenti alla diffusione del Coronavirus in Italia. Stando a quanto pubblicato oggi pomeriggio, i dati ritornano ad essere confortanti. I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.871; 2.267 (-117, -4.9%; ieri il calo era stato di 87) attualmente si trovano in terapia intensiva. Attualmente i soggetti che risultano positivi al Covid 19, con assoluta certezza, sono 106.848, ieri erano 107.699, si può dunque osservare il quarto giorno consecutivo di calo. Anche se si cerca di capire come mai il numero dei decessi, soprattutto in Lombardia, è così lento a scendere. La Lombardia e l’Emilia Romagna, continuano ad essere le regioni più colpite e in cui il virus sembra non arrestare la propria corsa. E’ facile quindi pensare che gli sperti stiano cercando di capire il perché di tale fenomeno.

Dati regione per regione relativi ai contagi: