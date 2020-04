Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco parla di alcune misure precauzionali da adottare: “Attenzione alla barba, andrebbe tagliata”

Pare che queste due settimane siano decisive per cercare di capire meglio quello che sarà il nostro futuro e cosa accadrà dopo il 4 maggio. Si avvicina sempre più la fase due e con essa le preoccupazioni, la consapevolezza che mai nulla potrà essere come prima per un bel po’ di tempo. Tutto ciò che prima era normale e naturale, come abbracciarsi, baciarsi, salutarsi, darsi la mano, ora non è più possibile. Purtroppo il virus è ancora da studiare, sono tante le cose che non si conoscono, e mentre qualcuno dice che tutto questo finirà presto, come l’Immunologo Le Foche, c’è chi sostiene che l’attenzione e le precauzioni dovranno essere ancora tante. Il Virologo Fabrizio Pregliasco è sicuro che la vita che conoscevamo prima dovremmo dimenticarla per un po’ e che fin quando non sarà possibile trovare un vaccino l’uso di guanti e mascherine sarà d’obbligo. Ovviamente sono ausili che vanno usati correttamente per poter avere la massima efficienza di protezione. In particolare, ha posto l’attenzione su un dettagli a cui forse molti non avevano pensato…

Pregliasco è ormai tra i virologi che maggiormente vediamo nelle trasmissioni di informazione. L’esperto cerca di dare quante più informazioni possibili agli Italiani, nei limiti ovviamente dei progressi sullo studio del Covid. L’uomo in una vecchia intervista ad ‘Adnokros’ ha spiegato che il virus può sempre ripresentarsi, quindi sarebbe bene continuare a mantenere le precauzioni necessarie, fin quando ovviamente lo sviluppo di un vaccino non sia fattibile. In particolare, Pregliasco pone l’attenzione sull’utilizzo di guanti, mascherine e distanze di sicurezza. Ricorda che l’utilizzo della mascherini, in particolare, è fondamentale, ma deve essere usata nel modo corretto. Spesso ci capita infatti di vedere persone che la indossano lasciando scoperto il naso ed è un’abitudine che andrebbe abolita. La mascherina va indossata coprendo anche il naso, che costituisce una via di accesso per il virus all’interno dell’organismo.

In particolar modo il virologo ha voluto precisare che anche la barba può costituire un pericolo per la salute: “Attenzione alla barba, che andrebbe tagliata, oppure coperta, e non va toccata“. Tutto questo perché innanzitutto potrebbe disturbare la corretta aderenza della mascherina e poi perché il virus potrebbe annidarsi nelle zone scoperte mettendo comunque a rischio la salute della persona stessa e di chi lo circonda. Il consiglio dell’esperto è quindi quella di tagliarla e stare molto attenti all’utilizzo della mascherina. Per l’intera intervista potete cliccare qui.