Ecco i consigli dell’ISS per chi va a fare la spesa in tempi di Coronavirus: come comportarsi prima e dopo esser stati al supermercato e che cibi consumare

In tempi di emergenza Coronavirus è importante conoscere tutte le misure di sicurezza da adottare per evitare di portare in casa il virus. I cittadini sono obbligati a restare nelle proprie case: è concesso uscire solo per casi di estrema necessità. Uno di questi è ovviamente la spesa: vi abbiamo svelato come pulire tutti gli alimenti e come comportarsi una volta tornati a casa dal supermercato, adesso vi diremo qualcosina più grazie ai consigli dell’ISS. In tempi di emergenza sanitaria è importante essere informati su tutto. Ecco i consigli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Coronavirus, spesa: i consigli dell’Istituto Superiore di Sanità per cibo ed igiene

L’ISS, Istituto Superiore di Sanità, attraverso un gruppo di lavoro apposito, ha stilato una lista di consigli su come comportarsi in merito alla spesa di alimenti in tempi di emergenza Coronavirus.

Prima di tutto, non bisogna assolutamente dimenticare di usare i guanti: è indispensabile lavare comunque correttamente le mani dopo il loro uso. Quando si è al supermercato o in generale, non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca con indosso i guanti e non bisogna mai sfilarseli alla rovescia. Una volta usati e rimossi dalle mani bisogna smaltirli in appositi contenitori per la raccolta indifferenziata.

Quando si va al supermercato, è importante rispettare il distanziamento sociale: bisogna stare ad almeno 1 metro dalle altre persone che fanno la spesa come te, o da commessi o cassieri. Una volta fatta la spesa è necessario lavare accuratamente frutta e verdura, soprattutto se si vuole consumarla cruda. Sono alimenti considerati a basso rischio di trasmissione ma, essendo norme che vanno adottate sempre, è giusto essere un po’ più scrupolosi. Una volta lavati i prodotti, bisogna lavarsi accuratamente le mani ed assicurarsi una corretta igiene dell’ambiente che ti circonda.

Il cibo fresco può essere infetto? L’ISS risponde con un secco ‘no’. “Anche per i prodotti freschi valgono le buone norme igieniche consuete, che devono essere rispettate da chiunque manipola il cibo. Ricorda però che per maneggiare frutta e verdura è obbligatorio indossare i guanti forniti dal supermercato” si legge. Bisogna disporre gli alimenti nel frigorifero rispettando il principio di separazione tra prodotti crudi e cotti. Il virus potrebbe sopravvivere da qualche ora a qualche giorno se le superfici non vengono pulite o disinfettate: il nuovo Coronavirus si trasmette attraverso goccioline o per contatto attraverso le mani. La cosa fondamentale dunque è rispettare le norme igieniche per le mani ed il distanziamento.

Riguardo la preparazione ed il consumo del cibo, l’OMS raccomanda di non mangiare cibi crudi o poco cotti durante l’epidemia Covid-19.