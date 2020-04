Eva Longoria, tutorial imperdibile su Instagram: come ricopre la ricrescita in quarantena

Eva Longoria è stata la protagonista di un tutorial davvero imperdibile: ecco come ricopre la sua ricrescita durante questi giorni in quarantena.

Sono tantissimi i personaggi pubblici che, a causa della chiusura momentanea di barbieri e parrucchieri, sono costretti a rimediare ai propri capelli in modo del tutto solitario. Vi abbiamo parlato, ad esempio, del cambio look ‘home made’ di Hilary Duff o anche di Dua Lipa. Adesso, invece, vi parleremo di Eva Longoria. Pochissime ore fa, l’ex attrice della serie televisiva americana Desperate Housewives ha fatto un tutorial più che imperdibile sul suo canale social ufficiale. Sapete cosa ha fatto? L’attrice ha mostrato come è possibile coprire la ricrescita direttamente dalla propria abitazione. Siete proprio curiosi di sapere come si fa? Ecco tutti i dettagli.

Eva Longoria, tutorial imperdibile: come ricoprire la ricrescita

Care donne, anche voi, in questi giorni da quarantena, avete la ricrescita? È passato così tanto tempo dall’ultima volta che siete andate dal parrucchiere che si vede troppo il distacco dai capelli tinti ai capelli naturali? Niente paura! Seguite alla perfezione il tutorial imperdibile di Eva Longoria e, vi assicuriamo, il gioco è fatto. Come dicevamo precedentemente, la Gabrielle Solis di Desperate Housewives è stata la protagonista di un incredibile video su Instagram. Durante il quale ha mostrato a tutti i suoi followers social com’è possibile ricoprire la ricrescita direttamente dalla propria casa. Sappiamo che, in attesa della riapertura di estetiste, barbieri e parrucchiere, bisogna arrangiarsi come meglio si può. E lo sa bene la bellissima Longoria. Che, data la sua ricrescita, ha dovuto ricoprirla in modo del tutto autonomo.

In questo breve video che, vi assicuriamo, dura meno di un minuto e mezzo, la bellissima Eva Longoria ha mostrato com’è possibile ricoprire la ricrescita da capelli tinti in un batter baleno. Qual è il suo segreto? Semplice! Questo ‘magico’ spray che, in pochissimi secondi’ ricopre tutti i capelli scoloriti. Insomma, cosa aspettate? Fate come la Longoria e non ve ne pentirete affatto!