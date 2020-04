Fabrizio Moro racconta la sua quarantena: “Ho trovato difficoltà a scrivere in questo periodo”, ecco le parole del cantante durante la diretta Instagram con Billboard.

Fabrizio Moro, come del resto tutti gli italiani, sta trascorrendo in casa questo periodo di emergenza Coronavirus. Il cantante, che nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta con il brano ‘Non mi avete fatto niente’, in questo periodo di lockdown si sta dedicando in particolare al suo lavoro, così come ha raccontato in un’intervista realizzata durante una diretta con la pagina Instagram Billboard. Il cantante si è collegato ieri alle 16 con Stefano Fisico, che gli ha rivolto una serie di domande su come sta trascorrendo questo periodo di quarantena e sui suoi progetti futuri. Tra le cose che Moro ha raccontato, non sono mancati dei riferimenti al suo lavoro di cantautore, che in questo periodo gli risulta più difficile che mai: ecco le sue parole nel dettaglio.

Fabrizio Moro racconta la sua quarantena a Billboard: “Ho avuto difficoltà a scrivere come mai nella mia carriera”

Nell’intervista rilasciata a Stefano Fisico durante una diretta con la pagina Instagram Billboard, Fabrizio Moro ha raccontato come sta vivendo queste settimane di quarantena, dicendo che le sue giornate sono particolarmente scombussolate perché la notte si addormenta molto tardi per guardare qualche film o serie tv e poi si sveglia a mezzogiorno. “Appena mi alzo vado subito in studio per scrivere e suonare”, ha raccontato Moro, “Mi sto dedicando soprattutto alla scrittura. Ma ho trovato più difficoltà a scrivere in questo periodo che in qualsiasi altro momento della mia carriera”, ha confessato il cantante, spiegando che ciò è dovuto probabilmente al fatto di essere ‘costretto’ a stare in casa a creare. Moro ha detto che ama e crede molto nella libertà, per cui questa situazione lo fa soffrire e gli f sentire molto la mancanza dei suoi amici e della sua libertà.

Il cantante ha inoltre rivelato di stare scrivendo anche il soggetto di un film che racconta la storia di un pugile, insieme al regista Alessio De Leonardis, che ha già diretto alcuni suoi videoclip.