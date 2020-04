Giulia De Lellis, retroscena inedito su Andrea Damante: “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa…”, le parole dell’influencer non passano inosservate.

Ammettiamolo, tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis è una delle più amate di sempre. Nonostante i tradimenti, nonostante tutto, i ‘Damellis’ fanno sognare ancora oggi milioni di fan. Che, sin dalle loro prime apparizioni nel programma di Maria De Filippi, li seguono con grandissimo affetto. Ma se in tantissimi sono esplosi di gioia alla notizia del ritorno di fiamma, non sono mancati gli scettici. “Come fai a fidarti di chi in passato ti ha ferita?“, scrive senza peli sulla lingua un utente attraverso le domande di Instagram. E con altrettanta schiettezza, Giulia risponde pubblicamente, rivelando a tutti come e quando ha deciso di perdonare Andrea. Ecco le sue parole.

Giulia De Lellis sul perdono ad Andrea Damante: “È capitato a tutti”

“Il perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. E io non ce l’ho”, affermava Giulia De Lellis in una puntata di Verissimo dello scorso anno. Ma al cuore, si sa, non si comanda e per la bellissima influencer qualcosa è cambiato. Si, perché quella che sembrava essere solo una voce di gossiop si è rivelata una meravigliosa realtà: Giulia e Andrea Damante sono tornati insieme. La coppia sta trascorrendo la quarantena insieme a casa di lei e, dopo un periodo di ‘mistero’, si è palesata sui social attraverso un video postato dal veronese nelle sue stories. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sembrano più uniti che mai ma in tanti si chiedono come abbia fatto Giulia a perdonarlo dopo i tradimenti. Ebbene, è stata la stessa influencer a rispondere, in modo molto chiaro, attraverso una storia pubblicata sul suo Instagram. “Se ti riferisci al dama, io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più), quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto…”. Un perdono che, quindi, è arrivato molto tempo prima delle riconciliazione. Date un’occhiata:

“Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte che mi ha spinto a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cogl****). È capitato a tutti”. Insomma, da queste parole sembra davvero molto chiaro che Giulia ha perdonato a tutti gli effetti Andrea. Una confessione in piena notte, che ha fatto impazzire i fan della coppia! E voi, cosa ne pensate? Vi piacciono i Damellis di nuovo insieme?