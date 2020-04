Chiara Ferragni ci salverà tutti con la sua autoironia: vi spieghiamo il perché, partendo dai suoi post per finire a suo marito Fedez

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale per eccellenza in Italia. Un personaggio che fa diventare oro qualsiasi cosa tocchi. Sempre nel mirino degli haters, manco a dirlo, sempre tra polemiche e critiche. Ma qual è il suo atteggiamento? Ecco, vi siete mai chiesti, avete mai analizzato il comportamento di Chiara Ferragni nei confronti del successo che ha ottenuto negli anni? Beh, proviamo a chiedercelo. Fermiamoci due minuti, solo due minuti, dopo aver guardato il suo profilo Instagram e riflettiamo sul ‘fenomeno’ Chiara Ferragni che potrebbe, sì, potrebbe salvarci tutti.

Chiara Ferragni… sì, ci salverà tutti!

Influencer ovunque. E’ questo ciò che vediamo su Instagram. Chiunque può sponsorizzare un prodotto e ricavarne delle entrate economiche. Il segreto sta in quanta gente ti segue? In quanti sono i tuoi followers? Beh, forse. Forse, però, bisognerebbe guardare dietro a quelli che sono i numeri. Perché Chiara Ferragni è così seguita?

Avete guardato il suo profilo Instagram? Proprio nelle ultime ore ha postato un video che ha fatto sorridere tutti. Un video in cui prova a fare un balletto e si fa male dando una gomitata. Come succederebbe a tutte le persone normali. Ecco, forse è questo che si nasconde dietro i followers, dietro il successo? Non solo. Continuiamo a guardare il video. Se lo stiamo guardando è proprio perché l’ha pubblicato. Siamo sicuri che tutti avrebbero pubblicato una gaffe del genere di propria spontanea volontà?

Perché prendersi sempre sul serio?

Chiara Ferragni lo fa pochissimo. Soltanto per motivazioni veramente importanti. Soltanto per iniziative come quelle di sostegno ai medici contro il Coronavirus in cui veramente si è impegnata tanto con suo marito Fedez e per cui bisognerebbe soltanto batterle le mani. Ma vogliamo parlare di Fedez? Un uomo che prende costantemente in giro sua moglie. Una moglie che lo sopporta. Sì, lo sopporta e non sappiamo come ci riesca (scherziamo, ovviamente). Intanto, però, sono una famiglia felice. Sempre col sorriso sulle labbra. Lo vediamo anche dai valori che trasmettono al piccolo Leone, che ha degli occhi che ridono, sprizzano gioia, e di sicuro non per le tute che costano un botto su cui tanto si polemizza.

Chiara Ferragni non si prende sul serio. Ed è questo, forse, il suo segreto per il successo. Ma guardiamo cosa ha pubblicato proprio poco fa:

Due gaffe clamorose che nessuno avrebbe avuto il coraggio di postare insieme. Invece lei l’ha fatto. Ecco, l’autoironia di Chiara Ferragni ci salverà. Ci aiuterà a farci capire che non sempre bisogna attaccare, odiare e puntare il dito. Che ogni tanto, una risata fa bene. Magari anche più di ogni tanto. Chiara, salvaci!