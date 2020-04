Uomini e Donne Nilufar Addati, ‘dolce’ sorpresa per i fan: “La ricetta della mia crostata”, il post dell’ex tronista non è passato inosservato.

Come spesso accade a Uomini e Donne, anche lei è stata prima corteggiatrice e poi tronista. Parliamo di Nilufar Addati, la bellissima italo-persiana, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto Giordano. Con lui è nata una intensa storia d’amore, che, però, non ha avuto lieto fine. Nonostante la coppia fosse molto amata dai fan, Nilufat continua ad essere molto seguita sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima ex tronista ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Un post che possiamo definire ‘gustoso’! Si tratta della ricetta di una crostata molto richiesta dai fan. Diamo un’occhiata!

Uomini e Donne Nilufar Addati, ‘dolce’ sorpresa per i fan: “La ricetta della mia crostata”, il video con il procedimento

“Volevate la ricetta della mia crostata passo passo, eccola qui!“. Una dolce sorpresa, quella che Nilufar ha fatto ai suoi affezionati followers di Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato un video in cui mostra ai fan come preparare una crostata, di marmellata o crema di nocciole. Una ricetta che i fan le chiedevano da tanto tempo. Curiosi di scoprirla anche voi? Ve la sveliamo subito:

Eh si, sembra davvero gustosa! Tra l’altro, Nilufar ha chiesto a fan quale altra ricetta vorrebbero vedere. A quanto pare questa non è stata l’unica dolce sorpresa della bellissima influencer. In attesa di scoprire quale altra bontà condividerà, cosa ne dite di provare a preparare la crostata? Il video sembra essere davvero invitante!