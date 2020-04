Pulizia del frigorifero: nonostante sia un’operazione scocciante, è necessaria, quindi vi diamo alcuni consigli utili per farlo bene e in poco tempo

Quanti di noi approfittando di questa quarantena forzata hanno dato libero sfogo alle pulizie di casa? Probabilmente molti! Questo periodo di restrizioni e di chiusura in casa ha dato la possibilità a molti di dedicarsi a quelle faccende domestiche che non si avevano mai tempo di fare, quelle più approfondite, probabilmente fatte con piacere per occupare il tempo. Tra queste faccende c’è sicuramente la pulizia approfondita della cucina. Quell’ambiente luogo di magie, dal quale escono pietanze prelibate e gustose, che in questo momento di noia e tristezza regalano attimi di gioia alle giornate. Inutile dirvi che per quanto la cucina rappresenti un luogo magico, è anche un nido di germi e batteri, motivo per cui periodicamente va pulita a fondo. In particolar modo, è proprio il frigorifero ad essere un contenitore perfetto di germi e batteri, e data la sua importanza nella quotidianità, è bene curarlo a fondo, pulendolo con attenzione.

Pulizia del frigorifero: consigli utili per farlo bene e in poco tempo

Seppur necessario, chiunque abbia pulito il frigorifero almeno una volta, sa bene che è un’operazione piuttosto seccante. L’elettrodomestico va svuotato da tutti i cibi, poi successivamente smontato pezzo per pezzo e lavato a fondo. Sentire questi passaggi vi sta già facendo rabbrividire? Non temete, abbiamo pensato di dispensarvi alcuni consigli utilissimi per poter pulire a fondo il vostro frigorifero nel minimo tempo e con la massima resa. Innanzitutto l’elettrodomestico va lavato sia esternamente che internamente. Per quanto riguarda la parte esterna, il consiglio è quello di usare detergenti specifici in base alla superficie dell’elettrodomestico, che sia in acciaio o da incasso. Ricordatevi di pulire periodicamente anche la serpentina su cui si accumulano cm e cm di polvere. Ora vi elencheremo i passaggi per poter pulire bene e in poco tempo il vostro frigorifero.

Per prima cosa è consigliabile staccare la spina di alimentazione dell’elettrodomestico, in modo da poter lavorare in tranquillità e in sicurezza. Svuotare il frigorifero da tutti gli alimenti, eliminando quelli che risultano essere scaduti o non più consumabili. Togliete tutte le parti estraibili del frigorifero e poggiatele nel lavabo per lavarle e asciugarle. Pulite l’interno del frigorifero con cura, diluendo in una bacinella di acqua tiepida dell’aceto o sciogliendo del bicarbonato. Questi due elementi oltre a pulire a fondo, vi aiuteranno ad eliminare eventuali odori sgradevoli. Non dimenticate le guarnizioni, è un posto perfetto per l’accumulo di sporcizia Una volta lavate e asciugate tutte le parti, potete procedere a rimontare il frigo e a riporre il cibo al suo interno.

Questi sono alcuni consigli utili per potervi prendere cura del vostro adorato elettrodomestico, speriamo di esservi stati utili.