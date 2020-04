A breve inizierà la fase 2 di questa quarantena e in attesa dell’apertura dei parrucchieri, scopriamo quale sarà il taglio preferito dalle donne e perché

Come ben sappiamo, nonostante la fase 2 della quarantena pare avvicinarsi sempre più, non tutti gli esercizi commerciali potranno riaprire dal 4 Maggio. Si ipotizza che tra questi ci siano parrucchieri ed estetiste che forse dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter tornare ad accogliere i propri clienti. In questi due mesi di quarantena forzata molte donne e molti uomini avranno pensato sognanti a quando potranno farsi nuovamente coccolare tra le mani esperte dei maestri della bellezza. Se durante questi 2 mesi abbiamo visto attraverso i social molti uomini cimentarsi con rasoi vari per rasarsi, il discorso per le donne è un po’ più complicato. Quasi nessuna ovviamente possiede in casa l’attrezzatura giusta per poter provvedere da sé ad un taglio di capelli o ad una manicure come quella del centro estetico. Ma proiettiamoci in avanti e vediamo quale sarà secondo gli esperti il taglio di capelli più amato e richiesto dalle donne dopo la quarantena. Secondo i parrucchieri più attenti, ci sarà infatti un taglio di capelli in particolare che farà impazzire le donne!

Quale sarà il taglio preferito dalle donne dopo la quarantena e perché

Non potremmo usufruire nell’immediato dei servizi dei parrucchieri e dei centri estetici, ma in attesa di poter tornare a farci belle nei saloni di bellezza, cerchiamo di capire quali saranno le tendenze per questo periodo caldo che sta per arrivare. Stando a quanto sostengono gli esperti del settore, le donne prediligeranno il caschetto una volta finita la quarantena. Il motivo è che probabilmente i tempi di attesa per poter usufruire dei servizi di peluqueria si allungheranno e quindi sarà più difficile recarvisi con la stessa frequenza di prima. Questo potrebbe spingere le donne ad optare per un taglio più corto che quindi impieghi meno cura. Le varietà di acconciature con un bob sono molteplici, ma andiamo a vedere le principali varietà:

Long bob: caschetto medio lungo, ideale sia per chi vuole avere una chioma liscia e impeccabile, sia per chi vuole un look più sbarazzino. Un taglio pari è indicato per chi ha capelli lisci e asciuga principalmente così la chioma. Un taglio più scalato, ma solo sulle punte è indicato per chi invece ha capelli leggermente mossi e vuole avere un’aria più sbarazzina. I capelli ricci vanno invece scalati per donare volume alla chioma.

Short bob: caschetto corto, ideale per tutte le età, anche in questo caso è la modalità di taglio a donare un effetto diverso al volto. Pari e dritto dona un look molto elegante e fine, ideale per tutte quelle donne che voglio essere sempre impeccabili. Scalato e mosso invece dona leggerezza al viso e alla figura.

Che dire, ovviamente il desiderio di tutti è quello di tornare presto alla normalità, ma dovremmo aspettare ancora un po’ per capire meglio quali saranno le misure adottate dal Governo per la riapertura di tutti gli esercizi.